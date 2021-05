Henry Cavill estaria “bravo” com a DC Comics por novo filme de Superman

A informação foi divulgada pelo criador de conteúdo de entretenimento Daniel Richtman, reconhecida fonte responsável por trazer à tona rumores do mundo cinematográfico que foram confirmados diversas vezes.

Nas últimas semanas foi divulgado um rumor de que a DC e a Warner Bros. estariam preparando um reinício de Superman, mas Henry Cavill não viveria o super-herói novamente nas telonas. Isso porque, de acordo com um relatório divulgado na última sexta-feira, 6, pelo site especializado The Hollywood Reporter, o reboot estaria sendo pensado para um Superman negro.

De acordo com esse relatório, a nova produção será ambientada no século 20. Esse detalhe interessante ajudaria a diferenciar ainda mais da versão do DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe), mas essa informação ainda não ficou totalmente clara. Assim como também não se sabe ainda quem interpretará o papel do Superman negro. Alguns nomes estão no radar: como Michael B. Jordan (‘Pantera Negra’), que é especulado para o papel há tempos, e Regé-Jean Page (‘Bridgerton’), que surgiu como um provável nome.

O fato é que a nova produção tem intrigado o ator Henry Cavill, que vive o homem de aço desde 2013 nos cinemas. Uma informação divulgada por Daniel Richtman, criador de conteúdo especializado em entretenimento, e deu a entender que Cavill estaria “bravo” com a Warner Bros. Richman é uma reconhecida fonte da imprensa especializada quando o assunto são o que está rolando em Hollywood, especialmente sobre filmes e HQs. Isso porque ele já adiantou muitos rumores que realmente se confirmaram tempos depois.

Segundo publicou o site especializado We Got This Covered, Richtman havia dito: “Henry está furioso com a WB pelas notícias do Black Superman e parou de falar com eles”, disse Richtman. Ainda de acordo com o site, as informações mais recentes divulgadas sobre a produção indicam que o filme contará com uma visão voltada para as raças de Kal-El de Krypton. O que sugere que o projeto é muito semelhante ao ‘Batman’, no qual veremos Robert Pattinson se tornar o novo Batman, substituindo Ben Affleck em uma trama anterior.

O que já se sabe sobre o reboot?

As primeiras informações sobre o reinício de ‘Superman’ surgiram em fevereiro de 2021. J.J. Abrams será o produtor e contará com o reconhecido autor e escritor de quadrinhos Ta-Nehisi Coates como roteirista. Nenhum diretor foi nomeado ainda e não houve nenhum anúncio de elenco. Ao mesmo tempo, foi relatado que o projeto seria centrado em um Super-Homem Negro, o que seria a primeira vez em filmes da DC.

De acordo com fontes do The Hollywood Reporter, Coates está elaborando um ‘Superman’ no estilo dos quadrinhos originais (e ainda chamado de Kal-El), e que ele manterá suas origens kryptonianas. É sabido que esses detalhes podem mudar, principalmente porque o roteiro só deve ser entregue em meados de dezembro.