Emily Blunt recusa pela segunda vez proposta da Marvel. Entenda

Anteriormente, a atriz teria sido cotada para viver Natasha Romanoff, a Viúva Negra de ‘Vingadores’, mas recusou e o papel foi direcionado para Scarlett Johansson. Agora, ela recusa novamente o convite da Marvel.

Não será dessa vez (novamente) que os fãs do MCU (da sigla em inglês: Marvel Cinematic Universe) verão Emily Blunt na pele de uma super-heroína. Pela segunda vez, a atriz britânica naturalizada norte-americana recusou um papel e as negociações com a Marvel fracassaram. A informação foi divulgada pelo site especializado britânico Small Screen que informou também que a atriz teria sido convidada para o novo ‘Quarteto Fantástico’.

De acordo com o Small Screen, em reportagem exclusiva, Emily não estaria interessada em uma sequência extensa. Na última semana, a Marvel divulgou um trailer informando os próximos lançamentos de 2021, 2022 e 2023. No vídeo, ainda não foi confirmado quando o novo ‘Quarteto Fantástico’ seria lançado, mas a produção de fato está no calendário da Marvel.

A Marvel Studios já havia indicado o lançamento do ‘Quarteto Fantástico’ na San Diego Comic-Con de 2019, mas confirmou de fato que a produção estava prevista somente no final de 2020, durante o Dia de Investidores da Disney. Jon Watts, que será o diretor do próximo filme do homem-aranha (‘Spider-Man: No Way Home’) já foi confirmado como o diretor de ‘Quarteto Fantástico’, embora o elenco ainda não tenha sido divulgado. A produção já teve duas versões no cinema produzidas pela Fox, em 2005 e 2007.

“Obrigada, mas não estou interessada”

O editor do Small Screen Edward Lauder informou que Emily não estaria confortável com contratos longos, já que uma franquia como ‘Quarteto Fantástico’ provavelmente prevê mais filmes. “Blunt e John Krasinski têm dois filhos juntos, e nossa fonte nos informou que Blunt não achou que seria uma boa ideia mudar a família para estrelar esses filmes da Marvel”, escreveu Edward.

“Descobri, em 19 de fevereiro, que a atriz ganhadora do Oscar Jennifer Lawrence estava sendo sondada para ser a Mulher Invisível. Embora eu nunca tenha dito que Lawrence havia sido contratada, o Daily Mail relatou que Lawrence começou a filmar o ‘Quarteto Fantástico’, na Austrália. Essa informação não foi confirmada. Com Emily Blunt fora de cena, as chances de Jennifer Lawrence se tornar a Mulher Invisível aumentaram um pouco”, disse Edward.

O editor também divulgou que o marido de Emily Blunt, John Krasinski, estava sendo cotado para o papel de Reed Richards, o Senhor Fantástico: “As coisas com Krasinski não são tão claras. Ele está em contato com a Marvel para o papel de Reed Richards. No entanto, ainda não houve novidades. No entanto, Blunt recusando o papel de Sue Storm pode ser um indicativo do que poderia acontecer com Krasinski. A ideia era ter os dois no filme como o Sr. Fantástico e a Mulher Invisível”.