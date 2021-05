Não, não é Samantha. Mas, outro personagem saudoso vai chegar na série que promete ser um revival para os fãs.

Que o revival de ‘Sex and The City’ se chamará ‘And Just Like That…’, que terá 10 episódio e que a trama se passará em Nova York em plena pandemia, nós já sabemos. Também sabemos que voltarão somente 3 das protagonistas: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Os executivos da série confirmaram que a ausência de Kim Catrrall, que interpretou Samantha Jones, será substituída pela presença de novos personagens. Ao todo, serão seis novos personagens que entram na série. Entre esses personagens, está Aidan Shaw, vivido pelo ator John Corbett, que confirmou que voltará para o revival da HBO Max. “Eu estarei na série”, disse John para a Page Six. E completou: “Acho que vou aparecer em alguns episódios”.

Quem é Aidan?

Para quem não lembra, Aidan Shaw é o ex-noivo de Carrie Bradshaw. Os fãs se referiam às possibilidades amorosas de Carrie como “Team Aidan” ou “Team Big”, sendo essa última uma referência ao marido de Carrie na série, Mr. Big, vivido por Chris Noth.

“Eles (Sarah Jessica Parker e Michael King) estão tentando contar uma história honesta sobre ser uma mulher na casa dos 50 anos em Nova York”, disse um executivo da HBO ao programa TV Line). “Portanto, tudo deve parecer um tanto orgânico, e os amigos que você tem aos 30, podem não ter aos 50”. A informação foi divulgada pelo site especializado Just Jared.

A polêmica com a atriz que faz Samantha

“Seguirão Carrie, Miranda e Charlotte, que navegaram pela viagem desde a complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos, até a ainda mais complicada realidade de vida e amizade dos 50 anos”, disse Parker em entrevista ao portal Tv Line.

Desde dezembro do ano passado, Kim Cattrall, que interpreta a personagem Samantha Jones, manifestou os seus desejos de boa sorte sobre a nova produção e confirmou que não fará parte dela. Em sua conta oficial no Instagram, em uma publicação de fevereiro de 2018, a atriz escreveu sobre Sarah Jessica Parker: “Você não é minha família. Você não é minha amiga. Então, estou escrevendo para dizer a você pela última vez que pare de explorar nossa tragédia a fim de restaurar sua personalidade de ‘garota legal’. A declaração aconteceu no contexto do desaparecimento e morte do irmão de Kim.

Parker sabe da decisão de Cattrall desde 2016, quando disse “Nunca fomos amigas”. As gravações de ‘And Just Like That…’ estão programadas para começar no final da primavera no hemisfério norte e ainda não há data de lançamento prevista pela HBO Max.