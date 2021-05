A atriz Eva Wilma, de 87 anos, foi diagnosticada com câncer de ovário, segundo boletim médico divulgado neste sábado (dia 8). Ela está internada desde o dia 15 de abril na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo.

Eva deu entrada no hospital para tratar de problemas cardíacos e renais. De acordo com as últimas atualizações ela segue em evolução estável. O tratamento oncológico começou nesta semana.

No dia 19 de abril, o perfil da atriz no Instagram publicou uma foto dela no hospital ensaiando para gravar um off para o filme “As Aparecidas”.

Esta é a segunda vez que a atriz é internada neste ano. Em janeiro, ela ficou 21 dias hospitalizada por conta de uma pneumonia no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, também em São Paulo.