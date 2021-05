Tudo indica que o Duque e a Duquesa de Cambridge estão dispostos a mudar a estratégia de comunicação digital nas redes sociais. Ouvimos uma especialista em comunicação digital para entender o que está por trás disso.

Kate Middleton e o Príncipe William estão empenhados em fazer uma mudança de marca pessoal. Chamada pelos especialistas em marketing como “rebranding”, nada mais é do que uma mudança de estratégia de comunicação para que a marca pessoal seja percebida de forma diferente, que se adeque à imagem que querem passar.

As mudanças começaram na última quarta-feira, 5, quando o casal real lançou um canal oficial no YouTube. Mais tarde, eles mudaram a identificação da conta oficial no Instagram de @kensingtonroyal para @DukeandDuchessofCambridge. Embora a página deles no Twitter permaneça @KensingtonRoyal, é esperado que a mesma mudança de “id” aconteça também na rede social de 280 caracteres.

E as mudanças não foram só essas: eles também atualizaram a foto de perfil para uma só deles, a mesma que foi usada no canal do YouTube. “O pilar das estratégias de Branding Pessoal é fortalecer a imagem pessoal em detrimento de um desenho ou logotipo. A repetição da mesma foto em diversas redes é uma das estratégias possíveis para essa finalidade pois conecta os diferentes canais a uma só imagem”, disse Rafaella Botelho, especialista em comunicação digital e mentora de marcas pessoais (@rafabotelho.comunic).



Anteriormente, o nome Kensington Royal incluía também o escritório de Harry e Meghan que, após a saída definitiva da Família Real, em fevereiro deste ano, não tem mais relação com o trabalho dos dois casais. “Dissociar a imagem dos dois casais foi uma decisão bem acertada do ponto de vista da comunicação, já que a decisão de sair da Família Real tomada por Harry e Meghan pode enfraquecer a imagem de Kate e William e consequentemente da realeza como um todo. A Marca Pessoal é individual e é importante dissociar de qualquer fato que cause algum ruído”, complementa Rafaella.

Embora nunca tenham compartilhado as mesmas contas nas redes social com William e Kate, Harry e Meghan, enquanto ainda membros da Família Real britânica, tinham suas próprias redes. O Twitter e o Instagram com o mesmo endereço, @sussexroyal, era usado pelo casal real para divulgar suas viagens oficiais, datas comemorativas e o trabalho dos dois. Mas, após o comunicado oficial emitido pelo Palácio de Buckingham em fevereiro deste ano, informando que ambos não seriam mais membros seniores da Coroa, as contas, embora não tenham sido apagadas, deixaram totalmente de ser atualizadas.

Desde a saída da Família Real, Harry e Meghan se mudaram para o Canadá e, posteriormente, para os Estados Unidos. Eles vivem atualmente no estado da Califórnia, em Los Angeles. Os fãs e admiradores pelo mundo esperavam que, longe da Família Real, os dois teriam mais liberdade para se comunicar de forma pública, o que aliás foi um dos pontos mencionados por Meghan Markle durante a entrevista à Oprah Winfrey. Dentre diversas polêmicas, a Duquesa de Sussex revelou que era proibida de se comunicar de forma natural, tendo sempre do lado um assessor da Coroa. Ela disse que uma vez um dos funcionários disse que Meghan deveria ficar calada, já que os tablóides britânicos já estavam fartos de suas notícias.

Mas, o desejo dos fãs de ver Meghan e Harry nas redes sociais até agora não aconteceu. Ambos optaram por uma presença mais discreta na Internet e usam o site da própria fundação sem fins lucrativos, Archewell Inc., para fazer seus comunicados oficiais. Foi assim após o falecimento do Príncipe Philip, avô de Harry, e no aniversário de Archie, o primogênito dos dois.

“Os relacionamentos costumam se basear em constância e quando não alimentamos nossa audiência de informações ela tende a buscar outras fontes/relacionamentos. Essa presença mais discreta nos canais digitais pode afetar sim a relação com os fãs e precisa ser muito bem pensada pela equipe de comunicação do casal”, explica Rafaella Botelho, especialista em comunicação digital e mentora de marcas pessoais (@rafabotelho.comunic).

Os Sussex já vinham divulgando, antes mesmo de se despedir dos seus compromissos reais, que tinham preferência por usar a imagem de forma mais direcionada, apontando para as causas aprovadas por eles. Uma estratégia já utilizada por outro membro da Família Real: a mãe do Príncipe Harry, Lady Di.

Os ensinamentos de Diana

Lady Diana por diversas vezes aproveitou a atenção que o seu nome gerava na mídia para potencializar causas importantes. Foi assim em 1987, quando ela inaugurou a primeira unidade de HIV Aids construída para esse fim no Reino Unido, que cuidava exclusivamente de pacientes infectados com o vírus, no London Middlesex Hospital. A cena icônica de Lady Di apertando a mão de um homem infectado pelo vírus rodou o mundo, já que na época a doença ainda era desconhecida e não era claro como acontecia a infecção. Um gesto que elevou ainda mais a imagem da Princesa de Gales como engajada nas causas sociais.

Outra ocasião que ficou marcada na história foi quando ela se engajou na Campanha Internacional de Proibição das Minas Terrestres. Na época, Lady Di foi considerada “a mulher mais fotografada do mundo” quando ela caminhava entre as minas terrestres em Angola.

A repercussão foi tão grande que fez com que a organização Campanha Internacional para a Proibição de Minas Antipessoais (CIPMA) e sua coordenadora nos EUA, Jody Williams, recebessem o Prêmio Nobel da Paz de 1997, apenas alguns meses após o seu falecimento. A empreitada de Diana abriu as discussões que culminaram na assinatura do Tratado de Ottawa, que proibiu a aquisição, produção, armazenamento e uso de minas antipessoal.

“Todos temos nossas dores e lutas e vincular isso a sua imagem pessoal fortalece ainda mais os laços com a audiência pois gera um ponto de conexão íntima, além da mera curiosidade pela vida de um famoso. Do mesmo modo, usar sua influência já conquistada para dar visibilidade a valores e causas é uma estratégia comumente usada por famosos e ainda mais fortalecida em tempos digitais”, finaliza Rafaella Botelho.