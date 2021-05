Um menino de ouro, no auge de uma carreira brilhante, que começa a se autossabotar. Poderia ser argumento para um drama de superação, mas é o ponto de partida para uma deliciosa comédia bem brasileira. Esse é o universo da série em oito episódios “Galera FC”, estreia de segunda-feira (10), na TNT, às 21h30.

Elton (Maicon Rodrigues) herdou do pai o talento nos gramados e vive o sonho dourado no exterior. Está prestes a renovar um contrato milionário quando, durante uma partida em que está dando show, sofre um acidente em campo. Desmaiado, tem uma visão com o falecido pai. Está armada a sua volta ao Rio.

Escrita e dirigida por Luiz Noronha, a história é cuidada de maneira ampla: fala de família e desse mundo de famosos que pode eleger um novo queridinho a cada 15 minutos. Por isso, poderia ser ambientada em qualquer núcleo. Mas tem um porquê de ser no mundo dos boleiros. “Nosso protagonista é uma celebridade global. No Brasil, elas são os jogadores de futebol. Você vai para um lugar no interior da China, da África, e fala de Anitta ou Caetano Veloso, talvez ninguém saiba quem são, mas, se falar Pelé ou Neymar todos conhecem”, diz Noronha.

Mas esse universo da bola é explorado com louvor e, claro, muito bom humor. Há os cartolas gringos deslumbrados, a mãe nova rica (Dadá Coelho) o empresário faz-tudo, o namoro io-iô com uma influenciadora digital bombada, o povo da mesa redonda que não poupa críticas ácidas, a repórter sem muito saco para estrelismos e, claro, os parças. “O que não deixa de ser uma forma de esses meninos manterem amigos por perto, porque, com suas rotinas longe de casa, isso fica cada vez mais difícil”, lembra Noronha.

Para Maicon Rodrigues, um apaixonado pelo Flamengo, viver o jogador é a chance de mergulhar na comédia após uma série de dramas. É a chance também de mexer nas suas referências de humor de infância, como Will Smith e séries como “Ó Paí Ó” e “Eu, a Patroa e As Crianças”.

Embora nem sempre explícitas, crises como as de Elton são comuns entre os atletas, acredita o ator. “Acho que o que o Elton vive não é raro. É um conflito que existe, mesmo com tudo conquistado. Eu tentei abordar isso com a maior humanidade. A pressão de estar ou não no auge. Essa é a complexidade de ser um atleta de alto nível, que tentei trazer ao personagem”, conta.