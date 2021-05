Shhh…mantenha-se em silêncio! Mais de um ano após a previsão inicial, ‘Um Lugar Silencioso 2’ finalmente chega aos cinemas. Veja ainda os outros trailers divulgados anteriormente.

A sequência de ‘Um Lugar Silencioso’, com Emily Blunt e John Krasinkski, ganhou o último trailer antes da estreia mundial, agendada para 28 de maio. ‘Um Lugar Silencioso 2’ chegará aos cinemas 14 meses depois da primeira previsão, que era março de 2020. A pandemia da Covid-19 atrasou os planos porque em março muitos países estavam em lock down e com medidas rígidas de isolamento social, o que fez com que a Paramount adiasse os planos de lançamento, embora já tivesse alimentado a mídia com um primeiro trailer.

A sequência, dirigida novamente por John Krasinski, começa após os eventos do primeiro filme, lançado em 2018, que apresentou os Estados Unidos sendo devastado por criaturas monstruosas que caçam através do som. Emily Blunt retorna como Evelyn, que agora deve levar seus filhos, Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) e seu recém-nascido, para o mundo além de sua casa.

Em 2018, ‘Um Lugar Silencioso’ recebeu avaliação positiva de 95% no Rotten Tomatoes e, além disso, acumulou cerca de 340 milhões de dólares de bilheteria, o que é considerado um sucesso, já que seu custo de produção foi de 17 milhões.

A família Abott, cuja matriarca é interpretada por Emily Blunt, percebe que as criaturas que caçam pelo som não são mais as únicas ameaças pelo caminho de areia. O filme foi nomeado ao Oscar 2019 na categoria Melhor Edição de Som e recebeu outros prêmios como o de Melhor Atriz para Emily Blunt, no Screen Actors Guild Awards, e o de Melhor Filme do Ano nos AFI Awards.

‘Um Lugar Silencioso 2’ explora os eventos que antecederam a invasão alienígena, ao mesmo tempo que também acompanha o que aconteceu com Evelyn Abbott (Emily Blunt) e sua família após os ataques sofridos no primeiro filme. Humanos e novas ameaças vão fazer parte da trama que também traz flashbacks, fazendo com que o espectador entenda melhor a história. As críticas foram positivas na pré-estreia e as reações foram marcadas por comentários sobre a tensão e o suspense do roteiro. Veja os trailers divulgados anteriormente.

Somente nos cinemas

O ator John Krasinkski, que também interpreta Lee Abbot, incentivou as pessoas a voltar aos cinemas para ver o filme. “É muito emocionante voltar aos cinemas para ver ‘Um Lugar Silencioso 2’,’porque sempre foi projetado para uma experiência no cinema”, disse Krasinski em um curta-metragem que acompanha um novo trailer antes da data de lançamento do filme, em 28 de maio.

“É um filme de terror. Você tem que ver no escuro e gritar, pular e suspirar junto com os personagens”, disse Emily Blunt no mesmo vídeo. Anteriormente, em entrevista ao site EW, Blunt falou um pouco sobre o roteiro da sequência: “Até onde você iria para estender a mão ao seu vizinho? Acho que esse senso fragmentado de comunidade que provavelmente estamos sentindo em uma escala global agora é muito bom para falar sobre o tema”.