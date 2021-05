A Rádio Bandeirantes chega aos 84 anos hoje e celebra a data durante todo o mês com muitas novidades. Entre os destaques estão uma festa virtual, sons históricos que marcaram o noticiário, Marco Antonio Sabino no “Jornal Gente”, estreia de Reginaldo Leme no comando do programa “Bandeirada” e a realização de um fórum sobre educação e tecnologia.

A festa hoje será virtual. E o melhor: quem colocou a mão na massa foram os próprios profissionais da casa, em uma ação entre amigos. Teve apresentador que quebrou os ovos, repórter que bateu a massa e locutor que colocou o bolo no forno. Os ouvintes poderão conferir o resultado nos perfis da rádio no Facebook, Instagram e YouTube da emissora.

Ainda hoje, Marco Antonio Sabino leva a coluna “Insights” ao Jornal Gente. No ar toda quinta, às 9h20, o jornalista fala sobre os bastidores da política municipal e estadual em São Paulo, além de trazer ao debate as novidades em políticas públicas nas principais cidades do país.

Reginaldo Leme chega à Rádio Bandeirantes para reforçar a equipe de Esportes. Com a experiência de quatro décadas na Fórmula 1, o jornalista será o responsável pela apresentação do “Bandeirada”, com entrevistas e análise técnica precisa, marca registrada do jornalista. A atração estreia dia 22, véspera do GP de Mônaco da Fórmula 1, e será exibida todo sábado, ao meio-dia, com boletins de segunda a sexta ao longo da programação.