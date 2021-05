O casal real aproveitou que os holofotes estariam centrados neles hoje, 6 de maio, por ocasião do aniversário do filho Archie, e direcionaram as atenções para uma causa maior: a pandemia.



A pandemia da Covid-19 tem revelado o que a humanidade tem de bom e de ruim. Na contramão do negacionismo, Meghan e Harry decidiram se posicionar a favor da democratização do acesso à vacinação. Eles aproveitaram a data de hoje, 6, dia do aniversário de dois anos do seu primogênito Archie, para pedir doações para ajudar a levar vacinas para os países menos desenvolvidos.

O comunicado oficial divulgado pela página da Archewell Inc., organização sem fins lucrativos fundada pelos dois, explicava a iniciativa: “Não podemos pensar em uma maneira mais marcante de homenagem ao aniversário de nosso filho. Se todos nós tivermos compaixão por aqueles que conhecemos e não conhecemos, podemos gerar um impacto profundo. Mesmo uma pequena contribuição pode ter um efeito cascata”.

Meghan e Harry explicaram que a doação de cada US$ 5 dólares será convertida em uma doação de US$ 20, a partir do subsídio de outras organizações que ambos têm parceria. Esse valor cobrirá a compra de 4 doses de vacina contra a Covid-19. “Com uma doação de apenas US$ 5, você pode cobrir o custo de uma dose para alguém que precisa. E como conseguimos obter suporte compatível de várias organizações, os US$ 5 que você deu se transformarão automaticamente em US$ 20, cobrindo o custo de quatro doses. Cada dólar conta, não apenas ajudará a salvar vidas, mas ajudará a salvar famílias e comunidades”, explica o comunicado divulgado e assinado pelos Sussex.

Os casal real aproveitou para agradecer as doações feitas a entidades apoiadas por eles pelos seus fãs anteriormente: “Muitos de vocês doam para instituições de caridade em nosso nome e marcam o dia de hoje retribuindo ou fazendo algo bom, movidos pelo coração. Vocês arrecadam fundos para aqueles que mais precisam e continuam a fazê-lo orgânica e abnegadamente. Continuamos extremamente gratos. Este ano, nosso mundo continua no caminho da recuperação do COVID-19. No entanto, muitas famílias ainda estão lutando contra os impactos desta pandemia. Enquanto alguns lugares estão à beira da cura, em muitas partes do mundo as comunidades continuam sofrendo. Hoje, cerca de 80% das quase um bilhão de doses da vacina que foram aplicadas foram administradas nos países mais ricos”.

Os Sussex continuam: “Embora possamos sentir que a normalidade está chegando, lembramos que, em grande parte do mundo, e especialmente nos países em desenvolvimento, a distribuição de vacinas efetivamente ainda não começou. Não seremos capazes de nos recuperar verdadeiramente até que todos, em todos os lugares, tenham igual acesso à vacina. E com essa intenção, estamos convidando você a contribuir com tudo que puder, se você tiver os meios para fazer isso, para levar doses de vacinas para famílias nos lugares mais vulneráveis ​​do mundo”.

As doações serão recebidas pela Global Citzen, uma organização internacional que trabalha para catalisar iniciativas para erradicar a pobreza extrema no mundo. A doação pode ser feita por cartão de crédito e diretamente no site da organização.

Membros da Família Real celebram o aniversário de Archie

Aniversário de Archie foi celebrado também pelos membros da Família Real através de postagens nas redes sociais e desejos de felicidade. No perfil oficial do Instagram da Família Real britânica (@theroyalfamily), foi postada uma foto de Meghan e Harry segurando Archie recém-nascido, no dia que eles apresentaram o bebê à família e à imprensa. “Desejando a Archie Mountbatten-Windsor um feliz segundo aniversário hoje. 🎈”, dizia a legenda.

O Príncipe Charles e a esposa Camilla também postaram uma homenagem a Archie e a foto escolhida foi uma que mostra Harry, Charles e Archie.

A conta de Kate Middleton e do Príncipe William, que mudou hoje, 6, de endereço, também publicou uma foto de Archie para comemorar os dois anos de nascimento do sobrinho.