“O cacto que tu me deu/Eu aguei com chá de alecrim/ E brotou flor de cauim”. O trecho da música “Elixir de Cauim”, que está em “Megatamainho”, segundo álbum do artista multitalentoso Gero Camilo, foi escolhida para batizar a série de shows que ele abre a partir de amanhã, no YouTube. As apresentações seguem sexta (14), sábados (8 e 15) e domingos (9 e 16) em https://bit.ly/33jOGpC.

“O caium, além de ser uma bebida indígena, está dentro de um contexto cultural, ritualístico mesmo. Quando se junta ao ‘elixir’, é uma referência ao nordeste e a esse lugar de cura e resistência”, conta Gero, lembrando da letra da canção, que conta de uma experiência “muito dura, que, de alguma maneira, foi transformada em superação”, semelhante situação que vivemos em mais de um ano de pandemia.

O ator, diretor, poeta, compositor e cantor não é do pessimismo, como ele mesmo diz, e, apesar dos solavancos que a classe artística levou desde o fechamento das atividades, acredita que os frutos disso ficarão. “Por mais doloroso que tenha sido, os caminhos de pesquisa, de intuição, de resistência, de poesia estão marcados em nossas vidas. Evidente que existe crescimento”, pondera ele.

No repertório do show, além de canções de seus trabalhos anteriores, inclusive “Vai Desabar (Canções de Invento)”, três inéditas, que estarão no terceiro álbum, “Fruto da Beleza”, que deve ser lançado até o início do ano que vem. Por ora, ele tem equilibrado esse “tempo” disponível para pensar no novo álbum com uma necessidade de revisitar o que fez até aqui. “Ao mesmo tempo em que eu identifico que muitas novas linguagens estão nascendo, eu mesmo, de escrever e de criar, tenho feito pouquíssimo. Tenho meu repertório e a vida tem me pedido para olhar para o meu passado”, conta.