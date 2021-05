Finalmente a espera terminou para os fãs da produção original da Netflix, que liberou o primeiro trailer da próxima temporada de ‘Stranger Things’. Confira!

“Eleven, você está me ouvindo?”. Com esse diálogo termina o primeiro trailer da 4ª temporada de ‘Stranger Things’. A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 6, um pouco do que será a próxima temporada da série. Em tom enigmático, a legenda do vídeo no YouTube dizia: “Que comecem as teorias…”. Imediatamente, vários comentários dos fãs foram postados no perfil da rede social.

Embora a quarta temporada tenha sido confirmada oficialmente pela Netflix em setembro de 2019, ainda não há uma data prevista para estreia de fato na plataforma. O palpite é que ela deve estrear em 2021, no segundo semestre. Até lá, continuamos aguardando, já que ‘Stranger Things’ foi mais uma das produções que teve suas gravações adiadas pelos efeitos e restrições da pandemia a Covid-19.

Ontem, 5, o perfil oficial da série no YouTube tinha postado um outro vídeo enigmático, mas soubemos que ele se referia à divulgação do primeiro trailer, que de fato aconteceu no dia seguinte. Veja abaixo.

Leia mais sobre filmes e séries

O que os atores já falaram sobre a próxima temporada

No início de março deste ano, o ator que vive Mike Wheeler, Finn Wolfhard, disse, em uma entrevista, que esta será a temporada mais sombria. “A cada temporada o programa fica mais tenso. Mas confesso que com a 3ª temporada eu pensei ‘Ok, essa é com certeza a mais sombria de toda a série’. Mas, de verdade, a 4ª temporada se provou mais sombria, até agora. A cada ano fica mais doido. Fica mais engraçado, tenso, triste e tudo mais. Todo ano, eles dão um jeito de aumentar o nível”, disse Finn em entrevista à CBC.

Em abril foi a vez do ator Gaten Matarazzo, que interpreta o Dustin, foi questionado sobre quando terminaria a série, já que fala-se que ela foi desenhada para ter, no máximo, 5 temporadas. “Eu ouvi deles que eles (os irmãos Duffer) têm uma ideia bastante clara de onde querem encerrar a série. E eu acho que eles têm um esboço claro com o final da série. Mas o que é bom sobre eles é que, embora tenham suas conclusões e tenham uma ideia de como querem que isso aconteça, eles estão muito interessados ​​em deixar que a história vá seguindo o seu caminho. Isso ficou claro para nós enquanto filmávamos a segunda temporada: já estávamos filmando a maior parte da série antes mesmo de lermos a segunda metade. Não sabíamos muito sobre o rumo de tudo”, explicou Gaten.

“Sobre o tom da nova temporada, será definitivamente mais maduro. Com certeza! E acho que eles (os irmãos Duffer) fazem isso de propósito porque eu acho que eles querem que seu programa amadureça com seus personagens. À medida que envelhecemos como pessoas, temos que envelhecer como personagens”, disse Gaten em entrevista ao Entertainment Tonight.

O que sabemos até agora

O último episódio da terceira temporada mostra o grupo de amigos se separando. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

Como a primeira temporada se passou em 1983, a segunda em 1984 e a terceira em 1985, espera-se que a quarta temporada se passe em 1986. Porém, o fato do atraso nas gravações por conta da pandemia e o crescimento dos atores adolescentes deve fazer com que o roteiro da série priorize um salto temporal para 1988.

Dentre os atores que retornam na nova temporada estão Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Onze), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) e Sadie Sink (Max) são esperados, bem como Winona Ryder (Joyce). Charlie Heaton (Natalia Dyer) e Joe Keery (Steve Harrington) devem entrar na faculdade.