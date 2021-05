Uma foto reveladora do casal Shaun e Lea , personagens de The Good Doctor, na ‘vida real’ causou furor entre os fãs da série médica nesta semana.

A imagem foi compartilhada recentemente no Instagram, em um perfil dedicado ao ator britânico Freddie, que já conta com mais de 180 mil seguidores.

Na imagem furor, aparece o ator Freddie Highmore, ao lado da atriz americana Paige Spara (atores que interpretam o casal).

No entanto, não foi detalhada a data do registro, que aparentemente ocorreu no bastidor da produção de sucesso internacional.

Como lembrete, Highmore até conta com um perfil oficial e verificado, no entanto, não faz nenhum tipo de postagem.

Fãs de The Good Doctor

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Eu amo muito esse casal”, “parabéns pela renovação” e “a 4ª temporada tá incrível” foram alguns dos comentários. Confira a postagem:

