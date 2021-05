O Príncipe Philip morreu no início do mês de abril, em casa, aos 99 anos, após um período de internação hospitalar devido a complicações ocasionadas por uma cirurgia no coração.

A informação da causa oficial da morte do Príncipe Philip foi divulgada pelo jornal britânico The Telegraph e, de acordo com a reportagem, ele teria morrido de “velhice”. O atestado foi emitido pelo médico Sir Huw Thomas, chefe da equipe médica que cuida da Família Real britânica e médico pessoal da rainha. Ainda de acordo com o jornal, Sir Huw Thomas cuida do Duque de Edimburgo e da Rainha Elizabeth desde 2014.

No documento, o médico descreve a causa da morte do marido da Rainha como resultado da “idade avançada”, uma nomenclatura aceita em atestados de morte de pessoas com mais de 80 anos no Reino Unido. Mas, de maneira geral, os departamentos de saúde pelo mundo desestimulam a inclusão do termo “velhice” como a causa da morte, isso porque essa informação não beneficia os estudos em saúde pública. A “velhice” não é uma causa de morte cientificamente reconhecida, tendo sempre uma causa mais direta, que são as doenças associadas ao envelhecimento.

De acordo com a normativa britânica, após o atestado emitido pelo médico, se dá o processo de emissão do certificado de óbito, onde mais informações são dadas, assim como as doenças que tiveram influência sobre a morte do Príncipe Philip, citando esse caso em particular.

No Reino Unido, o certificado de óbito oficial só é emitido pela figura do médico legista. Ele reúne o atestado do médico inicial e outros documentos para a liberação do certificado de óbito definitivo, que chamamos aqui no Brasil de atestado de óbito. É somente depois desse trâmite que os procedimentos funerários são feitos, como por exemplo a cremação ou o enterro.

O que acontece no Brasil

No Brasil, é o médico quem atesta a morte do paciente. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, em documento publicado em 2019, o qual estabelece as normas de preenchimento do atestado de óbito, “O médico tem responsabilidade ética e jurídica

pelo preenchimento e pela assinatura da DO, assim como pelas informações registradas em todos os campos deste documento. Deve, portanto, revisar o documento antes de assiná-lo”.

É também através dessa normativa que verificamos que o termo “morte natural” é usado para designar “aquele cuja causa básica é uma doença ou estado mórbido”.

De maneira simples, as mortes naturais são classificadas como o resultado de doença ou mau funcionamento interno do corpo, ou seja, algo que não foi causado diretamente por um fator externo. Geralmente, é a nomenclatura usada para determinar a causa da morte de pessoas com idade avançada, quando uma pessoa idosa sofre várias condições ou doenças diferentes que, em conjunto, levam ao óbito.

É por esse motivo que o Ministério da Saúde do Brasil orienta que o preenchimento do atestado de óbito seja feito da forma mais clara possível. No caso de classificação por “morte-natural” se faz necessária a informação da doença ou conjunto de doenças que levaram a pessoa a óbito.

O documento da declaração de óbito (DO) é padronizado internacionalmente e foi adotado pelo Brasil em 1976. O Ministério da Saúde é responsável pelo fornecimento das DO e sua guarda e distribuição ficam a cargo das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

A morte do Duque de Edimburgo

O Príncipe Philip, morreu na manhã do dia 9 de abril, aos 99 anos. Na conta oficial da Família Real no Instagram (@theroyalfamily), foi postada uma foto do Duque de Edimburgo com a legenda: “É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda”.

O Duque de Edimburgo foi sepultado no dia 17 de abril, no Castelo de Windsor, a cerca de 50 quilômetros a oeste de Londres. Devido à pandemia, apenas 30 pessoas, a maioria parentes próximos, puderam comparecer ao funeral, que foi transmitido ao vivo pela tv britânica e americana, além de repercussão por outras emissoras pelo mundo.

Os últimos pedidos do Duque de Edimburgo

Arthur Edwards, fotógrafo da Família Real britânica para o jornal The Sun desde 1977, revelou dois dias após o funeral do Príncipe Philip que ele teria feito um pedido especial ao seu filho, o Príncipe Charles. Segundo ele, fontes no hospital disseram que o Duque teve uma conversa “plena, franca e sincera” com o filho: “Você pode imaginar aquela conversa no hospital três semanas antes, quando ele foi convocado pelo Príncipe Philip para vir?”.

“Ele deve ter sido muito franco sobre o que esperava do seu funeral. Acho que o Duque sabia que estava próximo da morte e precisou instruir o seu filho primogênito”, disse Arthur Edwards em entrevista ao canal britânico ITV, se referindo à visita que o Príncipe Charles fez ao pai enquanto estava internado no Hospital King Edward VII.

As últimas palavras da Rainha Elizabeth ao marido

Durante o funeral do Duque de Edimburgo, sobre o caixão foi colocado um recado da Rainha Elizabeth. A monarca do Reino Unido colocou uma coroa de flores e um bilhete que dizia: “In love memory”, em tradução livre: “em memória amorosa”. O cartão foi escrito à mão e com a borda preta, que segue os rituais de luto da Família Real.

A coroa de lírios brancos, rosas, jasmin e ervilhas-de-cheiro relembravam os buquês que o Duque de Edimburgo presenteou a Rainha durante os 73 anos de união dos dois. Ele sempre dedicava a ela buquê de lírios em ocasiões especiais como aniversário e nascimento de seus filhos.