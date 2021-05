A Internet parou hoje para ver as postagens oficiais da HBO sobre a nova série: ‘House of the Dragon’. Confira!

A HBO liberou nesta quarta-feira, 5, as primeiras imagens da nova série ‘House of Dragon’, que será uma pré-sequência da produção épica ‘Game of Thrones’. A previsão é que a estreia aconteça no próximo ano e, por isso, as gravações estão a todo vapor.

‘House of the Dragon’ é baseada na série ‘Fire and Blood’, do autor George R. R. Martin, e narra os acontecimentos da família Targaryen cerca de 300 anos antes do eventos de ‘Game of Thrones’.

As três imagens divulgadas hoje para a imprensa mostram cinco personagens da série em uma praia, talvez nas margens de Pedra do Dragão, uma antiga base dos Targaryen. Eles estão bem vestidos, o que indica que ainda são cenas do início da série, antes das batalhas. A HBO forneceu informações sobre as fotos para os fãs mais ansiosos. Vejamos a seguir.

Nesta foto, está a atriz Emma D’Arcy, como a Princesa Rhaenyra Targaryen, e Matt Smith (de ‘The Crown’), como o Príncipe Daemon Targaryen. Segundo a HBO, Rhaenyra é “a filha primogênita do rei, ela tem sangue valiriano puro e é uma montadora de dragão. Muitos diriam que Rhaenyra nasceu com tudo, mas ela não nasceu homem”.

Já Daemon é o “irmão mais novo do Rei Viserys e herdeiro do trono. Um guerreiro inigualável e um cavaleiro de dragão, Daemon possui o verdadeiro sangue do dragão. Mas é dito que sempre que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda no ar. “A última linha de sua descrição indica que ele pode ter um pouco da loucura que atormentou o pai e o irmão de Daenerys Targaryen, vivida por Emilia Clarke em ‘Game of Thrones’.

Leia mais sobre filmes e séries

Uma segunda imagem mostra o ator Steve Toussaint na pele de Lord Corlys Velaryon, também conhecido como “The Sea Snake”. Ele é o herdeiro de uma casa de sangue valiriano tão antiga quanto os Targaryens, e é “o aventureiro náutico mais famoso da história de Westeros. Lorde Corlys construiu sua casa em um assento poderoso que é ainda mais rico do que os Lannister e que reivindica o maior marinha do mundo”, segundo a descrição da HBO.

A terceira e última foto mostra mais dois personagens: Olivia Cooke, que será Alicent Hightower, e Rhys Ifans, no papel de Otto Hightower. Ambos não pertencem à família Targaryen. Otto é a Mão do Rei, um trabalho que os fãs de ‘Game of Thrones’ vão lembrar como complicado e perigoso, que tanto Ned Stark, vivido por Sean Bean, quanto Tyrion Lyannister, interpretado por Peter Dinklage, realizaram em diferentes pontos da série.

Vem mais por aí

Miguel Sapochnik e Ryan Condal serão co-showrunners de ‘House of the Dragon’ e também serão produtores executivos junto com Martin e Vince Gerardis. Martin e Condal co-criaram a série ‘Game of Thrones’. Sara Lee Hess também atuará como roteirista e produtora executiva; Ron Schmidt também será o produtor executivo. Sapochnik dirigirá o piloto e episódios adicionais. Clare Kilner e Geeta V. Patel também dirigirão a direção e co-produção executiva de Greg Yaitanes.

A HBO revelou que atualmente existem vários programas ambientados no universo ‘Game of Thrones’ em andamento na HBO e na HBO Max. Entre eles está uma adaptação em série das novelas de Martin ‘Tales of Dunk and Egg’. Martin é produtor executivo de todos os programas. De forma concreta, seu trabalho será de produção e supervisão de pré-sequência de ‘Game of Thrones’. Até agora, a produção em estágio mais avançado é ‘House of the Dragon’, com estreia prevista para 2022.

A Variety informou com exclusividade que a série ‘Tales of Dunk and Egg’ está em desenvolvimento inicial na HBO, enquanto um projeto de animação ‘Game of Thrones’ está em andamento na HBO Max.