Com estreia agendada para final de maio, último teaser divulgado mostra mais sobre a vilã de ‘1010 Dálmatas’.

Ela começou sua carreira como atriz-mirim e hoje, aos 32 anos, estrela seu primeiro live-action da Disney na pele de uma das vilãs mais famosas da ficção: Cruella de Vil. A atriz que já ganhou o Oscar de Melhor Atriz, BAFTA e Globo de Ouro por La La Land em 20017 disse, em entrevista ao site UPROXX, que: “Como sabemos, Cruella de Vil é muito vilã. Neste filme, vamos ver como ela se tornou a vilã que conhecemos hoje. O personagem é muito divertido e meio inebriante. Depois de colocar esse cabelo preto e branco selvagem, essa maquiagem incrível e essas roupas completamente únicas, você se sente como Cruella de Vil. Os vilões são sempre divertidos”.

No final de abril, ‘Cruella’ ganhou uma nova cena divulgada pela Disney antes da estreia, agendada para 28 de maio, que deve acontecer simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus (via Premier Access). A cena inédita mostra uma jovem Cruella iniciando a se estabelecer como a vilã que conhecemos, ao invadir uma festa e confrontar sua vilã no longa.

Foto: Divulgação Disney

Emma Stone que já disse anteriormente, em entrevista o site Fansided, que: “Foi uma ótima experiência brincar com sua história de fundo e descobrir o que a torna a mulher que ela se tornou na história que vimos”.

“Isso não caiu bem para algumas pessoas, mas não era para todos. Acho que eles sempre tiveram medo de que eu fosse uma psicopata. Mas um novo dia traz novas oportunidades. E eu estava pronta para fazer uma declaração. Como diz o ditado? Eu sou mulher, ouça-me rugir”, diz Emma no papel de Cruella de Vil no trailer.

Desde fevereiro a Disney vem liberando trailers para empolgar os fãs dos desenhos clássicos. Até agora, dois já foram divulgados. Confira abaixo.

Antes de ser Cruella de Vil, Emma Stone é somente Estella e passa uma imagem desconstruída da famosa vilã, mostrando uma mulher forte e cheia de determinação. O roteiro do live-action vai contar o início da história da vilã de ‘101 Dálmatas’ que é um ícone fashion e será focado nas origens da personagem durante a década de 1980 e Glenn Close, que foi a Cruella nos filmes anteriores, será produtora-executiva da nova versão.

O filme será comandado por Craig Gillespie, diretor de ‘Eu, Tonya’, e terá roteiro de Tony McNamara.

Reprodução/Instagram

Sinopse

Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme mostra uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e, juntos, constroem uma vida para si nas ruas de Londres.

Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa Von Hellman. A mulher é uma lenda fashion e devastadoramente chique e assustadora. Mas o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella má, elegante e voltada para a vingança.