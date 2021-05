Você está sentado? Se não, é bom sentar antes de ler essa notícia. Prepare-se para conhecer todas as próximas produções com datas confirmadas pela Marvel Studios em vídeo surpreendente.

“Eu adoro estar com as pessoas. É a coisa mais incrível do mundo. Este mundo pode mudar e evoluir, mas existe uma coisa que nunca vai mudar: todos nós somos parte de uma grande família”, narra a voz em off de Stan Lee enquanto cenas icônicas das produções da Marvel Studios passam na tela. Uma trilha sonora emotiva dá o tom do novo teaser lançado pela Marvel na última segunda-feira, 3, em comemoração à nova fase dos super heróis.

Um vídeo para celebrar o que já foi construído e dar as boas-vindas às novas produções que estreiam em 2021, 2022 e 2023. E a primeira a ser mostrada é ‘Viúva Negra’, que chegará aos cinemas e ao catálogo da Disney Plus como filme Premier Access em 9 de julho. ‘Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis’, estrelando Simu Liu, chega aos cinemas em 3 de setembro.

Em novembro é a vez de ‘Os Eternos’, filme da vencedora do Oscar Chloé Zhao sobre uma raça de seres imortais que protegem a Terra de vilões chamados de Deviants. O novo filme da Marvel que traz os heróis criados por Jack Kirby em 1976. As gravações terminaram em fevereiro de 2020 e os trabalhos de pós-produção do longa foram afetados pela pandemia da COVID-19. Inicialmente, a estreia estava agendada para novembro de 2020, mas teve que ser adiada.

O olhar para o futuro e o anúncio das produções em fase final de produção ou em andamento é dado a partir de ‘Homem-Aranha: No Way Home’ deve estrear em 17 de dezembro deste ano.

Planos para 2022

O início de 2022 será marcado por ‘Doctor Strange: Multiverso da Loucura’, que tem data agendada para 25 de março, seguido por ‘Thor: Amor e Trovão’, que chega aos cinemas em 6 de maio do próximo ano.

Além disso, a Marvel também aposta em ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, antes divulgado somente como ‘Pantera Negra 2’, que estreia 8 de julho, seguido de ‘The Marvels’, com data para 11 de novembro.

Planos para 2023

Pensou que acabou? A Marvel continua produzindo e também já anunciou as produções de 2023. ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ chegará aos cinemas em 17 de fevereiro de 2023 e ‘Guardiões da Galáxia, vol. 3’ está com estreia prevista para 5 de maio de 2023.

Além disso, e para deixar os fãs ainda mais ansiosos, a Marvel termina o vídeo anunciando a produção de ‘Guardiões da Galáxia’, mas não fica claro se a estreia ocorrerá ainda em 2023.