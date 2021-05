Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de Covid-19, Paulo Gustavo contínua no Serviço de Terapia Intensiva e ainda se encontra em situação grave.

Sobre o estado de saúde do humorista, a apresentadora Tatá Werneck (amiga pessoal) fez um importante desabafo nesta terça-feira (4).

O texto foi compartilhado por meio de uma postagem no Twitter, repercutindo rapidamente nas redes sociais.

Paulo Gustavo – grave estado de saúde

“A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele”, escreveu.

“Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz!”, completou. Confira postagem:

A situação do Paulo é mto grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz! — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021

