Saiba como um trocadilho em inglês virou um dia de celebração para os fãs do universo Star Wars.

O dia 4 de maio ficou conhecido como Star Wars Day, uma data comemorativa não oficial que teve sua origem a partir de um trocadilho idiomático que funciona muito bem em inglês. Como a frase “May the Force be with you” (em português, “Que a Força esteja com Você”) é uma citação famosa muitas vezes falada nos filmes de Star Wars, os fãs comumente dizem “May the fourth be with you” (em português, “Quatro de maio esteja com você”) neste dia. Infelizmente, é o tipo de trocadilho que só funciona no seu idioma original.

A história

George Lucas é o homem que começou tudo. Ele ficou fascinado com a ideia de criar um filme de ficção científica ambientado no espaço voltado para o público adolescente foi considerado um movimento muito diferente dos filmes de ficção científica dos anos 70. A história original levou vários rascunhos e vários anos para ser elaborada no universo que dominou o mundo. Assim nasceu Star Wars.

A Walt Disney Company reconheceu o feriado pela primeira vez em 2013. Desde então, a empresa trata a data como feriado com vários eventos e festividades de Star Wars na Disneylândia e no Walt Disney World. A Disney comprou a Lucasfilm, incluindo os direitos de Star Wars, no final de 2012.

A primeira referência registrada da frase usada foi em 4 de maio de 1979, um dia após Margaret Thatcher ser eleita Primeira-Ministra do Reino Unido. O partido Conservador colocou um anúncio parabenizando Margaret pela vitória no jornal britânico The London Evening News. O anúncio dizia “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”.

A partir daí, a frase se popularizou e foi usada em diversas ocasiões.

Google

Faça o seguinte: abra a página do Google e busque pelo termo “star wars day”. Após clicar em “enter”, você vai notar que sua tela será invadida por ícones do universo de Star Wars e confetes.

O Doodle do Google são versões divertidas e espontâneas do logotipo do Google. Certamente, você já viu em alguma data comemorativa, é justamente para celebrar ou relembrar algo que o logotipo da empresa apresenta essa mudança.

O primeiro doodle nasceu antes mesmo do Google, quando os fundadores Larry e Sergey brincaram com o logotipo da empresa, que na ocasião estava participando do festival Burning Man, fazendo uma menção ao evento no logo da empresa. Nascia ali a ideia de decorar o logotipo para celebrar eventos notáveis.

Dois anos mais tarde os fundadores pediram uma versão do logo em comemoração ao Dia da Bastilha e o resultado foi tão bem recebido pelos usuários que os doodles começaram a aparecer com mais frequência. Inicialmente relembravam datas comemorativas e feriados conhecidos, mas hoje destacam uma grande variedade de eventos.

Até agora, de acordo com o próprio Google, já foram criador cerca de 4.000 doodles e as ideias não vêm somente da equipe criativa da empresa, mas também seguindo as sugestões dos próprios usuários.

Para enviar a sua ideia, basta enviar um email para [email protected]. O email recebe centenas de mensagens todos os dias e a equipe não garante responder a todos.