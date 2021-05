‘1899’ é dos mesmos criadores de ‘Dark’ e ganhou seu primeiro teaser nesta segunda, 3. Confira!

Parece que os fãs de ‘Dark’ não ficarão em review infinito, isso porque a Netflix anunciou uma nova série dos mesmo criadores e promete interessar quem gostou de ‘Dark’. Nesta segunda-feira, 3, a Netflix divulgou o primeiro teaser. A série ainda não tem data de estreia confirmada.

A nova série de mistério de Jantje Friese e Baran bo Odar segue um grupo de imigrantes viajando de navio da Europa para Nova York na virada do século passado. Trata-se de uma história ambientada entre os imigrantes europeus que lutam para alcançar o “novo mundo”.

‘1899’ terá oito episódios e segue as circunstâncias misteriosas em torno da viagem de um navio de imigrantes. Os passageiros, de diferentes origens e nacionalidades, estão unidos em suas esperanças e sonhos por um novo século e por um novo futuro no exterior. Mas quando eles descobrem um segundo navio à deriva em mar aberto que estava desaparecido há meses, sua jornada dá uma guinada inesperada e sua viagem para a terra prometida se torna uma jornada para um pesadelo.

A primeira foto divulgada pela Netflix mostra Jantje Friese e Baran bo Odar ao lado do elenco de ‘1899’ com suas roupas elegantes do século XIX. O elenco da série inclui Emily Beecham (The Street), Aneurin Barnard (The Goldfinch), Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto), Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet , Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

O elenco internacional conta com atores e atrizes de diversos países como Espanha, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, entre outros, e os diálogos serão filmados no idioma nativo de cada ator.