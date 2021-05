O apresentador do talk show “The Night”, Danilo Gentili, de 41 anos, confirmou nesta segunda-feira por meio e suas redes sociais que recebeu diagnóstico positivo para covid-19.

Gentili disse em sua postagem que mesmo com todos os cuidados que tomou, testou positivo para o novo coronavírus.

“Eu me cuido. Sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje”, escreveu no Twitter.

O apresentador disse que como já havia alguns programas gravados, o The Noite continua no ar com programação inédita nos próximos diuas

O comediante aproveitou para pedir a todos que orem por ele.

“Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e, por isso, conto com as orações de vocês nesses próximos dias”, completou.