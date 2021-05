Um novo personagem vai chegar para colocar mais lenha na trama de ‘Lúcifer’. Além dos lote de episódios finais da quinta temporada, a Netflix prevê que a série termine na sexta temporada.

A espera acabou para os fãs de ‘Lúcifer’. Finalmente, a segunda parte da quinta temporada chegará à Netflix este mês, mais precisamente no dia 28 de maio. E, para aquecer os corações dos admiradores da série, a Netflix liberou o pôster que comemora a chegada de mais episódios à plataforma.

may the best twin sin. LUCIFER season 5 part two premieres May 28th on Netflix. pic.twitter.com/3xxvE0ed0K — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 29, 2021

“É incrível. Quer dizer, a temporada em si é incrível, mas quando vocês virem o trailer… Avisarei a todos que o trailer tem alguns spoilers que vocês podem não querer ver, mas não vai estragar a experiência, só vai aumentar, na minha opinião… Mas tem muita coisa. Eu estava apenas assistindo e pensei, ‘Fizemos tudo isso em oito episódios? Uau!’”, disse o coshowrunner de ‘Lúcifer’, Joe Henderson.

No final de março, através de uma postagem na conta oficial no Twitter, a Netflix confirmou que a quinta temporada da série ‘Lúcifer’ ganhará mais capítulos. A parte 2 da quinta temporada surpreendeu os fãs quase nove meses após a divulgação do último episódio.

Leia mais sobre filmes e séries:

O novo lote de episódios trará um novo personagem: Deus. Interpretado por Dennis Haysbert, conhecido por seu trabalho na série ‘24 horas’, chega para colocar mais drama à trama. O ator DB Woodside, que interpreta o anjo caído Amenadiel na série, descreveu os novos episódios como “caóticos”, especialmente após a chegada de Deus. “Quando Deus vier, muito caos acontecerá. Nós começamos literalmente dois segundos de onde terminamos, e Amenadiel está absolutamente humilhado que Deus o viu se comportando daquela maneira com seus irmãos porque, como o mais velho, ele realmente deveria dar o exemplo – e ele não estava fazendo isso!”, disse DB Woodside.

O que se sabe sobre a sexta e última temporada

Sobre a sexta temporada, o que se sabe até agora é que os personagens ligados à família “angelical” devem aparecer. Além disso, a trama deve dar espaço ao movimento norte-americano Black Lives Matter (em português: Vidas Negras Importam) e abordar questões policiais e movimentos sociais.

Ildy Modrovich, que também é showrunner da série ao lado de Joe Henderson disse que a renovação da sexta temporada fez com que eles pensassem em um final com mais tranquilidade, no qual eles pudessem explorar melhor os personagens.

“Nós percebemos que a última parte do episódio final era na verdade boas histórias que ficaram rápidas demais apenas para nos dar um final satisfatório para todos nossos personagens. Nós literalmente jogamos fora o Ato 6 e falamos, ‘Vamos pegar o que acontece no Ato 6, em uma das cenas, e mergulhar nisso, e realmente explorar como os personagens acabam e onde eles acabaram’. Então isso acabou sendo nossa deixa para a sexta temporada”, disse Ildy em entrevista ao Entertainment Weekly.

Sobre a sexta temporada, o que se sabe até agora é que os personagens ligados à família “angelical” devem aparecer. Além disso, a trama deve dar espaço ao movimento norte-americano Black Lives Matter (em português: Vidas Negras Importam) e abordar questões policiais e movimentos sociais.

Ildy Modrovich, que também é showrunner da série ao lado de Joe Henderson disse que a renovação da sexta temporada fez com que eles pensassem em um final com mais tranquilidade, no qual eles pudessem explorar melhor os personagens.

“Nós percebemos que a última parte do episódio final era na verdade boas histórias que ficaram rápidas demais apenas para nos dar um final satisfatório para todos nossos personagens. Nós literalmente jogamos fora o Ato 6 e falamos, ‘Vamos pegar o que acontece no Ato 6, em uma das cenas, e mergulhar nisso, e realmente explorar como os personagens acabam e onde eles acabaram’. Então isso acabou sendo nossa deixa para a sexta temporada”, disse Ildy em entrevista ao Entertainment Weekly.

‘Lúcifer’ estreou no canal FOX mas, depois da terceira temporada, foi decidido cancelar a série. A Netflix comprou os direitos da produção um mês depois do anúncio do cancelamento e produziu a quarta e parte da quinta temporada.