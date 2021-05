A pouco mais de um mês da estreia na Disney Plus, o site especializado Heroic Hollywood dá um spoiler da nova série: o roteiro pode ter sido inspirado em um livro misterioso. Saiba qual!

Com data de estreia agendada para 11 de julho, Marvel e Disney Plus se preparam para o lançamento de ‘Loki’. A pouco mais de um mês da estreia, já sabemos alguma coisa sobre a nova aventura do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Studios). A trama se passará após o filme ‘Vingadores: Ultimato’ de 2019. Parecia que Loki não havia sobrevivido ao ataque de Thanos, porém, graças à viagem no tempo dos Vingadores, um dos personagens favoritos do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) voltou.

Na série da Disney Plus, após roubar o Cubo Cósmico, ou Tesserato, ele foi aprisionado por uma organização secreta envolvida com o multiverso, a TVA. No Brasil, é conhecida como Autoridade da Variação do Tempo. Trata-se de uma agência interdimensional que foi projetada para manter os limites entre realidades alternativas, muito útil indo sempre que algo ou alguém ameaça uma linha temporal.

Assim, pudemos ver que quando Loki é preso em Nova York por tentar dominar o planeta, o Tesserato cai a seus pés e graças a isso ele escapa. Suas aventuras posteriores serão descobertas na série.

Tom Hiddleston, que interpreta Loki, estará ao lado de Owen Wilson, que será Mobius M. Mobius. Nas HQs, Mobius não é um personagem com muito destaque, mas ele é um membro de grande importância na TVA. Ele foi um dos responsáveis pelo julgamento do Quarteto Fantástico na acusação de mal-uso da viagem no tempo.

No trailer, vemos um Loki anti-herói trabalhando para a TVA e seguindo regras. O que sabemos que, para nosso Deus da Travessura, isso é um pouco difícil de acontecer. É aí que nos enganamos feio!

O ingrediente que faltava

O site especializado Heroic Hollywood publicou no último domingo, 2, que a sinopse não parece ter um plot twist: um livro disponível para pré-encomenda apresentando a arte da série, conta uma história um pouco diferente.

“Agora sabemos que Loki tem uma escolha a fazer quando a TVA o pegar. O personagem de Tom Hiddleston pode ‘enfrentar a exclusão da realidade’ ou trabalhar com eles para derrubar uma ameaça maior. Uma vez que Loki será uma aventura cósmica selvagem, isso sugere que qualquer que seja essa ameaça, será uma força muito poderosa dentro do Universo Cinematográfico Marvel”. Veja a sinopse do livro abaixo:

“Pegando imediatamente após Loki roubar o Tesserato (de novo), ele se vê chamado perante a Autoridade de Variância de Tempo, uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço, forçado a responder por seus crimes contra a linha do tempo e ter uma escolha: exclusão da realidade ou auxiliar na captura de uma ameaça ainda maior”.O livro, intitulado ‘Marvel’s Loki’ está atualmente disponível para venda no site da Amazon e será distribuído em 30 de novembro, de acordo com o The Direct. Veja aqui.