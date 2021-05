Grey’s Anatomy: Evento da ABC revelará se série ganhará renovação; saiba quando acontecerá

Anualmente, a ABC realiza o evento conhecido como Upfronts, responsável por revelar quais são as renovações e cancelamentos da grade de programação do canal americano e dentre os anúncios mais esperados, está a renovação ou não de Grey’s Anatomy para a sua 18ª temporada.

Afinal, quando acontecerá o evento deste ano?

De acordo com detalhes revelados pelo site Variety, este ano, o Upfronts acontecerá na semana de 17 de maio de 2021. Um ponto de atenção aqui é que este é o período a qual lançarão o episódio 16, que marca o encerramento da 17ª temporada de Grey’s Anatomy. Visto isso, os fãs só saberão se a série continuará próximo do encerramento de sua season.

Quais são as expectativas para Grey’s Anatomy?

Embora o cenário seja de bastante incerteza sobre o futuro da trama médica, acredita-se que Grey’s Anatomy ganhará sim a sua renovação. O ponto-chave é conferir, caso tenha êxito, qual tipo de acordo será definido entre a ABC e a protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey).

Segundo apontou a Variety ainda, outro ponto a ser levado em consideração é a produção derivada Station 19, que está totalmente ligada ao universo de Grey’s Anatomy. De forma direta, isso quer dizer que caso fosse mesmo cancelada, possivelmente as duas produções seriam retiradas.

Série é sucesso de audiência mundial

Com vários anos de estrada e mesmo com tantas mudanças em seu elenco, tendo inclusive neste momento somente mais 3 atores do time original, Grey’s Anatomy se tornou uma produção de sucesso mundial, que angariou com o tempo defensores da trama médica. Assim sendo, ter a renovação seria uma notícia bastante positiva para os fanáticos.

Quantas temporadas mais?

Essa é a maior dúvida de todos. Embora se espere pelo menos mais uma season, há quem esteja com expectativas para que o anúncio na verdade seja para mais de uma temporada.

Para saber se de fato isso acontecerá, somente aguardando o evento que acontecerá em breve.

Krista Vernoff se adiantou

Em entrevista recente, a showrunner revelou que as negociações com Ellen estavam avançando positivamente, porém reforçou que já vinha trabalhando em um desfecho que poderia ser aplicado tanto para o encerramento da season 17, como para caso a série seja mesmo cancelada.

Lançamento da 17ª temporada em plataformas de streaming

Enquanto não há novidades sobre a próxima temporada, os fãs querem saber: quando lançarão a season atual nas plataformas de streaming?

Sobre o questionamento feito anteriormente, até o momento, nenhuma empresa se manifestou. Cabe ressaltar que os episódios ainda estão em lançamento no Brasil e Estados Unidos, por isso, é necessário aguardar todas as exibições, para que então, possivelmente, sejam adicionados aos catálogos.

Por fim, se você quer acompanhar as estreias na Sony, o canal televisivo retornará amanhã (4) de seu hiato, com o episódio 17×07.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h pic.twitter.com/ABt42SozfT — Sony Channel Brasil (@SonyChannelBR) March 26, 2021

