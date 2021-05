O Dia Internacional da Língua Portuguesa é celebrado na quarta-feira e o Museu da Língua Portuguesa comemora com programação especial com cinco dias de atividades gratuitas. De hoje a sexta será possível acompanhar as atividades online, como lives e exibição de vídeos, e ainda participar de visita presencial especial à exposição “Língua Solta”.

A previsão de reabertura do museu é no próximo semestre. Por isso, a visitação será para um público restrito, 160 pessoas no total, com o máximo de 10 pessoas por vez, entre os dias 4 e 7 de maio, às 9h30, 10h30, 14h30 e 15h30. Para ter acesso, é preciso emitir o ingresso antecipadamente no endereço eletrônico da Exposição Língua Solta. As entradas serão disponibilizadas hoje, ao meio-dia.

Para quem ainda não quiser se aventurar na atração presencial, as opções online também são boas alternativas. Haverá uma aula do músico e ensaísta José Miguel Wisnik, uma performance do músico Tom Zé, um encontro virtual ao vivo com os escritores Mia Couto (de Moçambique), José Eduardo Agualusa (de Angola) e Inês Pedrosa (de Portugal), além de uma mesa, também ao vivo, sobre o funk e a literatura.

Maria Bethânia encerra a programação com a leitura em vídeo gravado com exclusividade para o Museu da Língua Portuguesa de “Os Argonautas”, de Caetano Veloso, inspirado em poema de Fernando Pessoa. Informações em: https://bit.ly/3e4BWt0.