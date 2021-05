Com reviravolta no enredo, a quarta temporada de The Good Doctor já está disponível para usuários brasileiros.

A produção retornou ao país com a estreia da primeira parte da quarta temporada no catálogo do Globoplay.

Neste link, contamos sobre um importante ‘mistério’ envolvendo Shaun e Lea que é revelado na nova fase (ALERTA: Texto com spoilers).

Como novidade, a produção conta com um capítulo duplo que narra as experiências do hospital Boaventura com a Covid-19.

Além disso, o enredo amarra vários fios que ficaram pendentes na terceira temporada da série. Confira trailer:

Intérprete de ‘Shaun’, ator Freddie Highmore revela motivo do grande sucesso da série The Good Doctor

O ator britânico Freddie Highmore, intérprete de Dr. Shaun Murphy, revelou recentemente o motivo do grande sucesso da série americana.

Em entrevista ao site ‘Semana.com’, o jovem contou o que acredita ser o possível motivo do grande triunfo da produção.

“Sempre acho que é esperança e otimismo”, informou, mostrando a diferença de TGD com as demais produções.

Divulgação/Reprodução – YouTube

“Normalmente, você liga a TV e há muita negatividade”, disse sobre as demais obras.

“Incluso, é uma negatividade importante que precisa ser discutida, não é necessariamente o que você quer ver depois que as notícias terminam”.

“Em essência, esta série (TGD) nos lembra que a humanidade é, em última análise, uma escolha melhor”, completou.

