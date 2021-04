Sucesso mundial na TV, a série The Good Doctor conta a história de um jovem médico com autismo vindo da calma vida do interior que começa a trabalhar em um famoso hospital.

E recentemente, a produção estadunidense ganhou a quarta temporada com várias mudanças.

Neste link, contamos sobre um importante ‘mistério’ envolvendo Shaun e Lea que é revelado (ALERTA: Texto com spoilers).

Intérprete de Shaun em The Good Doctor, ator Freddie Highmore revela importante apoio que recebeu para criação do personagem

O ator britânico Freddie Highmore, intérprete de Dr. Shaun Murphy, revelou um importante apoio que recebeu para criação do personagem.

A revelação do bastidor foi feita recentemente durante entrevista ao site colombiano ‘Semana.com’.

“Eu acho que as interações mais significativas que todos nós tivemos na série foram com pessoas que estão envolvidas na comunidade do autismo de alguma forma”, detalhou.

“Há uma apreciação e uma consciência de que isso pode ser apenas um ponto de partida para uma conversa”.

“É fácil assistir a série e talvez chegar à conclusão de que todas as pessoas autistas serão como Shaun, o que não é verdade, ele não está lá para representar a todos da mesma forma”, completou.

Divulgação

Com informações do site Semana.com

