Grey’s Anatomy: 17ª temporada tem retorno confirmado no Brasil; confira o que acontecerá no próximo episódio

Após um hiato que acontece desde o mês de março, a Sony finalmente retomará as exibições da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e enquanto nos Estados Unidos a trama médica se aproxima de seus momentos finais, no Brasil, a série continuará com outra história que promete surpreender.

Fique ligado! Este texto conterá spoilers de episódios que não foram transmitidos no Brasil. Portanto, só siga lendo caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Afinal, quando retomarão de fato a season 17?

Para quem não aguenta mais esperar, a atual temporada será retomada em território nacional na próxima terça-feira (4), às 21h. Confira abaixo a publicação da Sony que fala sobre o hiato. (Continua depois do tweet).

Sobre a continuação da série no Brasil, é importante que você saiba de dois pontos específicos:

1º: Para ter acesso ao show americano, é necessário que você conte com um plano de TV por assinatura e que contemple o canal televisivo em sua grade de programação;

Na terça-feira, a Sony continuará exibindo a trama médica com o seu 7º episódio.

Outro ponto de destaque em relação ao segundo tópico, é que até o momento não há nenhuma manifestação por parte de plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video em relação à uma previsão de quando a 17ª temporada será lançada.

O que você pode esperar do 7º episódio de Grey’s Anatomy?

Prepare os seus lencinhos, pois esta não será uma exibição fácil!

Se pedíssemos para dizer uma coisa que acontecia com bastante frequência em outras temporadas, mas que não foi vista nas últimas, você seria capaz de apontar? Caso esteja em dúvida, antes de seguirmos, queremos que você veja uma foto, combinado?

Reprodução – ABC

ALERTA DE MUITO SPOILER!

É hora do adeus à DeLuca!

Sim, após mais de 7 anos interpretando o médico Andrew DeLuca, Giacomo Gianniotti deu adeus à produção da ABC. Entenda o que aconteceu em alguns tópicos:

No fim da 6ª exibição, o médico resolveu seguir a mulher responsável pelo tráfico humano e foi aí que a Sony anunciou o hiato no Brasil;

Já no 7º episódio, que vai ao ar na próxima terça-feira, durante a perseguição, DeLuca acaba recebendo um golpe de faca. Ele é resgatado e de início apresenta uma melhora, porém da mesma forma que aconteceu com Mark Sloan (Eric Dane) — aliás, guarde esse nome — não resiste e morre em uma cirurgia feita por Altman (Kim Raver) e Hunt (Kevin McKidd).

Podemos dizer também que a história de Andrew não termina na 7ª exibição, mas não vamos mais te dar spoilers para que você sinta a emoção de conferir os detalhes adicionais da trama médica enquanto assiste.

