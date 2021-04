A terceira temporada de “The Good Doctor: O Bom Doutor” (título em português) é destaque da TV aberta nesta quinta-feira (29).

Os dois episódios ‘Primeiro Caso, Segunda Base’ e ‘Angulo de 45 Graus’ serão exibidos pela TV Globo, após o BBB 21.

Como previsto na programação, divulgada pela emissora no site oficial, começará às 23h30 (horário de Brasília). Confira:

The Good Doctor – ‘Primeiro Caso, Segunda Base’

No episódio, como informado na sinopse, Shaun recebe sua primeira cirurgia com eletrodo, mas não sai como planejado.

Claire, Morgan e Melendez tratam um homem que parece ter caído fora do caminho, mas cuja fé inabalável de sua esposa acaba salvando sua vida.

Reprodução / ABC

Glassman descobre algo sobre Debbie que o faz duvidar se o relacionamento deles pode sobreviver.

‘Angulo de 45 Graus’

No segundo episódio, enquanto Shaun lida com as distrações antes de conduzir uma apendicectomia, Park e Melendez se preparam para um procedimento complicado com uma jovem mãe.

Ainda de acordo com a sinopse, Dr. Glassman enfrenta uma difícil decisão de contratação.

