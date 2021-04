Parceria entre o Metrô de São Paulo e o Google Arts & Culture leva acervo com desenhos e aquarelas de Diana Danon para mostra virtual gratuita. A artista dedicou mais de 40 anos a retratar a construção de linhas e estações do transporte metropolitano paulista. O resultado são obras com diferentes olhares,

do material de construção dos canteiros ao trabalho pesado dos operários. O material está disponível em artsandculture.google.com/partner/metrosp.

1 – Obras Pátio Jabaquara. Linha 1-Azul (1979)

Em suas pinturas, Diana acessa áreas que não costumam ser vistas pelo público. Esta obra, que captura os bastidores do pátio Jabaquara, onde trens fora de operação ficam estacionados, é um entre vários exemplos.

2 – Capacetes de segurança do trabalho. (1972)

Para além dos canteiros, a artista buscou capturar detalhes do trabalho dos operários, como o depósito de equipamentos.

3 – Obras Túnel Estação Clínicas. Linha 2-Verde (1992)

O túnel que liga os diferentes acessos da estação Clínicas, na linha 2-Verde, passa por debaixo da avenida Doutor Arnaldo. O local, inaugurado em 1992, exibiu aos passageiros diversas exposições de arte.





4 – Megatatuzão rompendo a parede de concreto. República (2008)

Cenário mostra a poderosa máquina de escavar em ação na obra da linha 4-Amarela do metrô. Em sua volta, dezenas de funcionários observam.