Após uma trajetória conturbada no reality Big Brother Brasil 2021, a rapper Karol Conká protagonizará a série documental “A Vida Depois do Tombo”, que dará uma visão sobre a vida da artista após as polêmicas que a fizeram sair com o maior índice de rejeição da história do programa, somando 99,17% dos votos de eliminação.

A estreia acontece nesta quinta-feira (29/04) e conta com 4 episódios chamados ‘Cancelamento’, ‘Realidade’, ‘Ruptura’ e ‘O pai’.

Com direção de Patrícia Carvalho e Patricia Cupello, a produção não tocará apenas nos acontecimentos mais recentes da vida da cantora de 34 anos, mas também revisitará seu passado.

Confira as reações e memes relacionados a “A Vida Depois do Tombo”:

Respeita a Mamacita! Digno de Oscar, "A Vida Depois do Tombo" ganha primeiro teaser impactante. O documentário sobre a vida de Karol Conká e o pós #BBB21 será liberado no dia 29 de abril no Globoplay. https://t.co/xCyPYj8dyC pic.twitter.com/FB8WjRLZR0 — BCharts (@bchartsnet) April 23, 2021

Não assisto mesmo essa série da Mamacita | Assitindo



Karol Conká | A vida depois do tombo | #avidadepoisdotombo pic.twitter.com/9pXzn7knUc — italuramon✨ (@italuramon) April 29, 2021

"A Vida apos o tombo"



Pelo o Titulo parece um documentario da vida da karol apos 5 anos e como o programa afetou a carreira dela ao longo dos anos, como ela fez pra se reerguer, os tratamentos que ela procurou



realidade: gravado 1 semana depois q ela saiu do programa — PEDRAO 🌵 modo #BBB21 (@Itspedrito) April 29, 2021

E a Carla Diaz que não atendeu a ligação da Ana Maria e nem aceitou participar da série #avidadepoisdotombo da mamacita Karol Conka.



LENDAAAAAA pic.twitter.com/IWJrvShxPR — Lakraio||🌵 (@Confusawn) April 29, 2021

Mamacita e viihtube trocaram de skin uma com a outra pic.twitter.com/Obp2UU0yA5 — serpente (@voadorajumenta) April 29, 2021

Karol Conká é nítido que ela não tá arrependida pelo que fez e sim por ter perdido a carreira. É constrangedor eles querendo vender essa ideia de que ela fez o que fez na casa por "ter traumas do passado" #mamacita pic.twitter.com/ZwhyaQPzCE — SHE IS A GIRL FROM RIO (@iamvictordiass) April 29, 2021

Acabei de assistir o documentário sobre a Karol Conka e gostei muito do desenrolar de algumas coisas, acho que ela foi sincera e fico feliz em vê-la reconhecendo os próprios erros, e também se perdoando. — Ashley Malia 🦊 (@ashleymlia) April 29, 2021

Me julguem, mas me emocionei com o reencontro de Lumena e Mamacita Karol Conka no #avidadepoisdotombo pic.twitter.com/URudNhcCx1 — caiçara da periferia (@hownni) April 29, 2021

Cada comentário que vejo aqui na timeline sobre Karol Conká que é impossível não pensar: “quanto de racismo tem envolvido aí? 🤔” — Duda Dello Russo (@dudadellorusso) April 29, 2021

à karol conka condições vexatórias na tentativa de se redimir e ter o direito de continuar habitando a terra. ao rodolffo… sei lá. ao rodolffo programas e umas boas posições nos streamings. e dinheiro. claro — Preta (@pretademaiss) April 29, 2021

"Lucas desistiu de participar desse encontro"



aí aparece ele no telão… bicho, eu me arrepiei todo nessa parte, muito forte essa cena#bbb21 . #avidadepoisdotombo . karol conka . mamacita pic.twitter.com/tYG2msOeax — kinhos (@imarkinhos) April 29, 2021

eu já tô manipulada pela mamacita pic.twitter.com/t9hquXkB5w — Jude (@judepaulla1) April 29, 2021

Eu terminado de assistir o documentário da mamacita #avidadepoisdotombo pic.twitter.com/Ly1nEn1tjq — 𝕲𝖚𝖎𝖑𝖍𝖊𝖗𝖒𝖊 (@SozziGuilherme) April 29, 2021