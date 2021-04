No passado, neste mesmo período do ano, o futuro do drama médico estrelado por Freddie Highmore já estava claro. Desta vez, porém, os fãs de The Good Doctor vivem uma pequena incerteza.

A ABC ainda não anunciou se a produção retornará com uma 5ª temporada, como detalhado pelo site DANinSERIES, motivando os questionamentos.

No entanto, em breve, a ABC deve começar a anunciar as primeiras renovações para a nova temporada televisiva.

Como detalhado, The Good Doctor é um título importante para a rede, desde o capítulo de estreia, por isso não deve arriscar muito.

No momento, a 4ª temporada avança nos Estados Unidos, com uma situação delicada para Lea e Shaun (Saiba mais neste link).

Reprodução

5ª temporada de The Good Doctor

Por ainda não ter falado sobre o futuro da série de TV, a ABC não deu nenhuma indicação sobre uma possível data de lançamento.

Com isso, para saber quando a nova temporada deve sair, primeiro temos que entender se seu retorno será oficializado.

Teoricamente, no entanto, a nova temporada poderia estrear no outono, dado que a empresa sempre planejou o drama por volta de setembro, com exceção do ano passado, quando houve um ligeiro atraso.

Em relação ao elenco, como detalhado pelo site, não sabemos hoje se despedidas significativas são esperadas na série.

Número e duração dos episódios

Obviamente, não sabemos até o momento quantos episódios esta eventual 5ª temporada de The Good Doctor poderia liberar.

De qualquer forma, dado que os anteriores flutuaram entre 18 e 20 em cada temporada, com duração de cerca de 45 minutos, acreditamos que não deveria variar muito, caso confirme a série para outro ano.

Com informações do site DANinSERIES

