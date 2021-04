Os amantes de thrillers cheio de mentira e tramas perigosas já aguardam ansiosamente a segunda temporada de ‘Quem matou Sara?’. Confira o trailer divulgado pela Netflix.

O thriller mexicano ‘Quem Matou Sara?’ foi a série de língua espanhola mais vista nos três primeiros meses de 2021. A Netflix confirmou que os episódios da primeira temporada tiveram 55 milhões de visualizações desde o lançamento em março, o que deixou a série em primeiro lugar entre as produções de língua não inglesa mais vista nos Estados Unidos.

A estreia oficial aconteceu em 24 de março e o anúncio da segunda temporada foi feito cinco dias depois, em 29 de março. O sucesso da série fez com que a Netflix já liberasse um trailer antecipando o enredo da próxima temporada. Confira!

ATENÇÃO: a partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Como é o enredo da primeira temporada?

O primeiro episódio inicia com um take feito de dentro da prisão e um prisioneiro sendo libertado. Ele é Alex Guzman. Apesar de nunca ter tido desentendimentos com sua irmã, Sara, Alex foi acusado de tê-la assassinado e condenado a cumprir uma sentença de 18 anos. Ele sai determinado a descobrir quem foi o verdadeiro assassino da irmã.

Sua tese é de que Rodolfo Lazcano foi responsável pela morte de Sara e usou sua riqueza e contatos para sair ileso. Mas, as coisas se tornam um pouco mais complicadas quando Alex se apaixona pela filha mais nova de Rodolfo.

Na busca pela verdade, Alex percebe que Rodolfo é inocente e que há mais de uma pessoa desonesta por trás do assassinato de Sara, que conseguiu ficar ileso durante todo esse tempo.

Como termina a primeira temporada?

O último episódio da primeira temporada de ‘Quem matou Sara?’ não responde ao questionamento título da série e deixa um sabor azedo na boca de quem gostou do thriller. Isso acontece porque as investigações de Alex levam a crer que a culpada pela morte da irmã seja Mariana, mãe de Rodolfo.

A razão seria a gravidez de Sara, divulgada por Elroy. O bebê seria parte da família Lazcano. Mariana não teria ficado satisfeita com a notícia e planejou a morte de Sara, mesmo prometendo à ela que a apoiaria na gravidez, inclusive financeiramente. Além disso, a matriarca da família Lazcano dá um conselho no mínimo controverso à Sara: ela diz que Sara deve “viver intensamente” antes de dar à luz, influenciando a decisão da garota a voar de parapente puxado por uma lancha (a primeira cena do primeiro episódio).

Ao longo da temporada fica claro que quem engravidou Sara foi César, o pai de Rodolfo. Ele estuprou a namorada do filho ao mesmo tempo em que ele mostrava a ela um vídeo dele assassinando uma prostituta. Além disso, é revelado que César é responsável pela morte e tráfico humano de várias mulheres com a finalidade de prostituição. Ele tinha um bordel secreto, onde recrutava mulheres, roubava seus passaportes e passava a chantageá-las para continuar trabalhando para ele.

Também no final da primeira temporada, a esposa de Rodolfo revela que estaria grávida do marido. Mas isso seria impossível, já que Rodolfo fez vasectomia após a morte de Sara como forma de lamentar a perda do seu filho. Isso significa que outra mulher da vida dele foi engravidada pelo pai.

Quando estreia a próxima temporada e o que sabemos até agora?

O ator que faz Alex, Manolo Cardona, deu uma entrevista ao podcast Geek Vibes e descreveu as gravações da série como uma “grande aventura”. Ele disse que o tipo de enredo é algo que “não estamos acostumados a ver na América Latina”.

Ainda não há uma data confirmada oficialmente pela Netflix mas, como sabemos que a gigante do streaming costuma trabalhar com um intervalo de um ano entre uma temporada e outra, pode ser que a segunda temporada de ‘Quem matou Sara?’ estreie em março de 2022.