Você está pronto para o próximo filme de Capitão América?

Os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) estão animados com a possibilidade de que o próximo filme do Capitão América seja confirmado. Isso porque, o último episódio da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’ mostrou Sam Wilson finalmente pegando o escudo e se declarando o novo Capitão América, vestindo um traje de voo Wakanda recém-projetado.

Em entrevista à Entertainment Week, os atores Anthony Mackie, que interpreta Sam Wilson (Falcão), e Sebastian Stan, que interpreta Bucky Barnes (o Soldado Invernal), contaram o que sabem até agora sobre uma possível segunda temporada da série e sobre o próximo filme do Capitão América.

Todos os sinais apontam que Anthony será a nova estrela do filme, até porque Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, escolheu voltar no tempo, viver o seu amor e já está velhinho no final de ‘Vingadores: Ultimato’. O próximo filme do super-herói deverá ser escrito por Malcolm Spellman, o roteirista principal da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’. A entrevista foi divulgada na última terça-feira, 27, no site da Entertainment Week.

Leia mais sobre filmes e séries:

“Eu literalmente descobri ontem em um supermercado”, disse Mackie quando questionado sobre o próximo filme de Capitão América. O filme foi confirmado pelo site especializado The Hollywood Reporter na sexta-feira, 23. “O cara do caixa perguntou para mim: ‘Ei, cara. Isso é real?’, levantando o celular. Eu respondi: ‘Eu não ouvi nada’”, disse o ator contando como soube da confirmação do longa. “É isso que eu adoro em trabalhar para a Marvel! Eles chamam você e dizem: ‘Venha para Los Angeles, queremos contar para você o que está acontecendo’. Eu sigo animado e ansioso para ver o que acontece, mas ainda não ouvi nada oficialmente”, disse Mackie.

Durante a entrevista, é possível perceber que a ficha de que ele é o novo Capitão América e que é muito provável que o próximo filme tenha ele como protagonista ainda não caiu para Anthony Mackie. O ator diz também ao entrevistador que ainda não ouviu nada sobre a segunda temporada de ‘Falcão e o Soldado Invernal’. “É sempre muito bom trabalhar com Sebastian (Stan). E Kari (Skogland), nosso diretor, foi incrível. Seria muito divertido fazer mais episódios”, comentou.

Uma trajetória

“São as mesmas pessoas com quem trabalho nesses filmes há oito anos”, diz Anthony. “Então, ir do meu primeiro dia de trabalho para os dias atuais e me tornar o Capitão América, tendo do lado as mesmas pessoas foi muito especial. Todos compartilharam isso, da equipe de adereços ao guarda-roupa, do departamento de câmera às pessoas no escritório. Foi realmente um esforço coletivo”, disse quando questionado sobre o último episódio de ‘Falcão e o Soldado Invernal’. Já vimos Steve Rogers (Chris Evans) e John Walker (Wyatt Russell) assumir o papel de Capitão América, mas Sam Wilson será um capitão diferente.

Como termina a série ‘Falcão e o Soldado Invernal’

No episódio 6 da primeira temporada, seguiu-se a batalha climática contra Karli (Erin Kellyman) e os Flag-Smashers que revelou Sam Wilson (Anthony Mackie) vestindo um traje inspirado no traje do Capitão América de Chris Evans.

Notícias anteriores anteciparam, de certa forma, esse final da primeira temporada. Agora, a diretora da série Kari Skogland pôde finalmente dizer à EW: “É uma história sobre o primeiro Capitão América Negro. Quão bom é isso?”.

Enquanto uma segunda temporada para ‘Falcão e o Soldado Invernal’, ou seria ‘Capitão América e Soldado Invernal’, ainda não foram anunciados, o novo título e as grandes revelações desta semana parecem preparar outra rodada para Mackie e Sebastian Stan .

Os representantes da Disney e da Marvel ainda não confirmaram oficialmente a informação, mas o certo é que o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, afirmou, em ocasiões anteriores, que alguns, nem todos os programas Disney Plus estavam sendo pensados para várias temporadas.

Malcolm Spellman, o escritor principal de ‘Falcão e o Soldado Invernal’, então disse à EW que a série seria a criação de vários projetos MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Ele disse que pelo menos três novas séries já estavam sendo pensadas, mas que não poderia comentar nada no momento.