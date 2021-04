Em sua conta no Instagram, o diretor Boninho — do BBB e agora também de “No Limte”, reality que reestreia na Globo em maio —, garantiu que as famigeradas provas de comidas esdrúxulas voltam nesta edição do programa.

“Simmm, a @endemolshinebr deixou a gente fazer essa prova no @nolimite valeu!!! É tudo que a gente quer!!! No Limite raiz!!!

Para quem não acompanhou o primeiro reality da TV brasileira, no início dos anos 2000, a prova da comida consistia em fazer os participantes comer coisas como olhos de cabra, cabeça de frango crua, estômago de boi, larvas de madeira e outras coisas que deixavam até o telespectador nauseado, quanto mais os participantes.

Se a edição do “No Limite” for realmente “raiz”, como pregou Boninho, os participantes dormirão ao relento, com pouquíssima comida e com provas de resistência que fazem jus ao nome.

Esqueçam as festivas depois dos paredões, almoços com líder, cineminha para os brothers. Em “No Limite” o teste não é de sociabilidade, mas de resiliência.

O programa será gravado em uma praia do Ceará, a cerca de uma hora de distância de Fortaleza. Neste reality, o telespectador não vota na eliminação. Os dois grupos (Carcará e Calango) são submetidos a provas de resistência e sobrevivência e o time que perder deve escolher um dos seus para sair.

Calango: Jéssica Mueller, Íris Stefanelli, Mahmoud Baydoun, Gleici Damasceno, Guilherme Napolitano, Ariadna Arantes, Angélica Ramos e Viegas.

Carcará: André Martinelli, Marcelo Zulu, Lucas Chumbo, Elana Valenaria, Kaysar Dadour, Carol Peixinho, Arcrebiano de Araújo e Paula Amorim.

A estreia está programada para o próximo dia 11.