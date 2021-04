Via de regra, as estreias dos indicados ao Oscar se antecipam à cerimônia. Não foi o caso deste ano que, mesmo com adiamento, coincidiu com o agravamento da pandemia no Brasil.

O grande ganhador da noite, “Nomadland”, que levou melhor filme, direção e atriz (Frances McDormand), estreia na quinta-feira nos cinemas, que reabriram recentemente. “Minari” e “Judas e o Messias Negro” também estão nas salas de exibição. Já “Bela Vingança” (roteiro original), só chega em maio.

“Meu Pai”, que surpreendeu com a estatueta de melhor ator para Anthony Hopkins (a vitória póstuma de Chadwick Boseman era dada como certa), pode ser alugado em serviços como o Looke e Belas Artes a La Carte. O drama também levou roteiro adaptado.

“Druk” (filme internacional), está disponível para streaming no Now, assim como “Tenet” (efeitos visuais).

Quem assina Netflix pode assistir a “Mank” (design de produção e fotografia), “A Voz Suprema do Blues”(figurino e cabelo e maquiagem), “Dois Estranhos” (curta-metragem) e “Professor Polvo” (documentário). No Prime Video, está “O Som do Silêncio” (montagem e som). “Soul”(animação) está no Disney+.

No YouTube, é possível ver “Colette” (curta de documentário) e “Se Algo Acontecer… Te Amo” (curta de animação).