A cerimônia de premiação do Oscar aconteceu sob estritas normas de segurança sanitária mas, isso não deixou de lado o glamour da festa. Uma escolha de muitas celebridades pode ser um alerta de tendência para quando voltemos “à normalidade”. Confira!

Enquanto o mundo caminha para uma “volta à normalidade” (entre aspas mesmo), um pouco diferente do que acontece no Brasil, a cerimônia de entrega dos Oscar deixou à mostra uma parte que havia estado escondida por, pelo menos, um ano: a boca. Com o uso das máscaras, a maquiagem nessa parte do rosto se fez desnecessária. Mas foi durante a cerimônia do Oscar 2021, realizada no último domingo, 25, que notamos uma tendência que pode ditar as próximas escolhas de maquiagem: o batom vermelho.

Escondidas pelas máscaras, as bocas vermelhas foram a escolha de muitas celebridades que optaram por tons mais fortes em seus looks. Sem uma máscara para ser vista, as estrelas do cinema usaram todos os tipos de tons diferentes de batom, com alguns trocando olhos dramáticos por cores fortes nos lábios, mas a grande tendência da noite eram tons de vermelho berry profundo, sangue de boi e tons de ameixa.

A atriz Vanessa Kirby optou por lábios em tom de vermelho profundo e compensou com uma sobrancelha forte e pouca maquiagem nos olhos. Aplicado com precisão, o tom de sangue de boi realçava tanto sua pele, quanto seus olhos azuis.

Maria Bakalova também optou por um lábio cor de vinho, assim como Amanda Seyfried, adepta da velha tendência de Hollywood: a boca vermelha. Ela sempre vai ao tapete vermelho com um tom de vermelho nos lábios.

Angela Basset também optou por um tom de vermelho, mas a escolha dela foi um vermelho com tom rosado.