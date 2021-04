Depois do fim de qualidade questionável de “Game of Thrones”, o nicho da fantasia das produções para a TV tenta lançar um título que cause semelhante estrondo da adaptação da saga de George R. R. Martin. Com “Sombra e Ossos”, que acaba de estrear sua primeira temporada, a Netflix reforça sua frente no gênero, que já conta com “The Witcher” e “Cursed”.

A produção se inspirou em parte do chamado Grishaverse, criado pela escritora israelense Leigh Bardugo. Nos oito primeiros episódios, as histórias de “Sombra e Ossos”, lançada em 2013, com três volumes, e “Six of Crows”, com mais dois livros, se misturam.

Ambientada em Ravka, um reino que mescla características da Rússia Imperial com a de distopias futuristas, a história tem como heroína a militar Alina Starkov (a atriz inglesa Jessie Mei Li, em seu primeiro grande papel).

Ravka enfrenta uma guerra infinita, dividida pela chamada Dobra das Sombras, repleta de figuras monstruosas, que devoram carne humana. Graças a suas habilidades como cartógrafa, Alina é recrutada para uma missão ao longo de Ravka. Ao lado dela, seu melhor amigo, Malyen (Archie Renaux), por quem ela nutre um amor platônico.

O ponto de virada na história é quando a protagonista descobre um poder que ficou adormecido por anos, graças a uma situação limite vivida por Malyen. Por conta desse poder, ela agora faz parte dos Grishas, uma elite mágica que consegue manipular os elementos da natureza a seu redor.

O misterioso General Kirigan (Ben Barnes, o Príncipe Caspian de “Crônicas de Nárnia”) praticamente obriga Alina a se aliar a ele e outros Grishas, já que o poder da garota é considerado primordial para conquista do tão desejado fim da guerra. O plano é ousado: entrar na Dobra e destruí-la por dentro. A partir daí, ela é isolada da antiga vida e passa a ser treinada para a grande batalha.

Em paralelo, a série também apresenta personagens de “Six of Crows”, como o pistoleiro Jesper (Kit Young), as espiãs Inej (Amita Suman) e Nina (Danielle Galligan), além do mentor Kaz (Freddy Carter) e o caçador de bruxas Matthias (Calahan Skogman).