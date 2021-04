Recentemente, os fãs de New Amsterdam foram surpreendidos por um difícil comunicado: o ator Anupam Kher, que dava vida ao personagem Vijay Kapoor, anunciou sua saída imediata da série para poder cuidar da esposa que luta atualmente contra um câncer.

Diante desta situação inesperada, pelo menos para os fanáticos, algumas pessoas começaram a se questionar: a saída do médico foi definitiva?

Fique ligado! Este texto pode conter detalhes de exibições que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga lendo caso queira ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, combinado?

Sobre o questionamento em relação à saída do neurologista, de acordo com o portal Vader, ela pode não ser definitiva. Embora o ator não tenha confirmado, de acordo com detalhes revelados até agora, aparentemente, as portas seguem abertas, isso porque o personagem não deixou a trama médica morto.

Para quem conseguiu conferir algum spoiler da atual season, sabe que havia muitas especulações em relação à permanência de Anupam na série, principalmente porque a nova etapa de New Amsterdam iniciou com o médico entre a vida e a morte, o que possibilitou que Jocko Sims (Floyd) retornasse ao elenco.

Leia mais sobre New Amsterdam:

Mas e então, Kapoor pode mesmo voltar a aparecer?

Por fim, para responder a esta dúvida, somente aguardando as próximas exibições. Cabe recordar que atualmente a 3ª temporada só tem transmissão nos Estados Unidos e não há previsão de lançamento no Brasil.

Fique tranquilo! Enquanto a estreia não acontece no Brasil, acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

O que acha de conferir mais uma notícia sobre New Amsterdam?