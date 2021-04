A série de televisão estadunidense The Good Doctor se tornou um grande sucesso mundial. A produção conta a história de um jovem médico com autismo vindo da calma vida do interior que começa a trabalhar em um famoso hospital.

Recentemente, a série ganhou a quarta temporada com várias mudanças, que tem tirado o fôlego dos fãs, sobre o futuro da produção.

Neste link, contamos sobre um trecho revelador que mostra o anúncio de um dos momentos mais esperados da série.

Reprodução / ABC

Intérprete de Shaun, ator Freddie Highmore revela motivo do grande sucesso da série The Good Doctor

O ator britânico Freddie Highmore, intérprete de Dr. Shaun Murphy, revelou recentemente o motivo do grande sucesso da série americana.

Em entrevista ao site ‘Semana.com’, o jovem contou o que acredita ser o possível motivo do grande triunfo da produção.

“Sempre acho que é esperança e otimismo”, informou, mostrando a diferença de TGD com as demais produções.

“Normalmente, você liga a TV e há muita negatividade”, sobre as demais obras.

“Incluso, é uma negatividade importante que precisa ser discutida, não é necessariamente o que você quer ver depois que as notícias terminam”.

“Em essência, esta série (TGD) nos lembra que a humanidade é, em última análise, uma escolha melhor”, completou.

Com informações do site Semana.com

