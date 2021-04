Ao todo, são oito filmes já lançados que fazem parte do universo Invocação do Mal. Enquanto o nono filme não chega, você pode ver a lista que preparamos.

Na última quinta-feira, 23, foi divulgado o trailer do filme ‘Invocação do Mal: A Obra do Diabo’. O filme é o terceiro da franquia Invocação do Mal, lançada inicialmente em em 2013 com o filme ‘Invocação do Mal’. Os longas, produzidos pela New Line Cinema e distribuídos pela Warner Bros. Pictures foram baseados em casos reais dos investigadores paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren. A data de estreia do terceiro filme está agendada para 4 de junho, nos cinemas e na HBO Max. Veja o trailer:

Mais uma vez teremos uma trama baseada em fatos reais. O caso da possessão demoníaca de Arne Cheyenne Johnson, conhecido como o “julgamento do demônio assassino”, que aconteceu em 1981. Trata-se do primeiro caso judicial conhecido nos Estados Unidos, no qual a defesa procurou provar inocência com base na alegação do réu de posse demoníaca.

A franquia

Com ordem cronológica e datas de estreia diferentes, a franquia Invocação do Mal é composta hoje por oito filmes já lançados. Dois estão cronologicamente antes do novo ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’ e estreitamente ligado a ele. Ou seja, para entender o que se passa no terceiro filme é aconselhável que você tenha visto os outros dois primeiros.

Mas, antes de tudo, há os spin-offs lançados com personagens e histórias paralelas do enredo principal. Abaixo, nós listamos por ordem cronológica de acontecimentos a linha do tempo das histórias entrelaçadas do universo. Confira!

‘A Freira’ (lançamento 2018)

O filme relata os acontecimentos de 1952, quando uma noviça e um padre exorcista são designados para investigar um caso misterioso na Romênia, em que duas freiras foram atacadas por uma entidade maligna e uma delas se enforcou para fugir do destino cruel.

Tal entidade é a freira, também conhecida como o demônio Valak que está presente nos filmes subsequentes: ‘Invocação do Mal 2’ e ‘Annabelle 2’. A história se encaixa quando um dos personagens de ‘A Freira’ é visto em uma das cenas dos filmes subsequentes

‘Annabelle 2: A criação do mal’ (2017)

A história se passa em 1955, quando um casal norte-americano que perdeu sua filha e, por caridade, decidem acolher em sua casa uma freira e meia dúzia de meninas desalojadas de um orfanato.

Porém, as órfãs começam a ser vítimas de estranhos acontecimentos, especialmente uma delas. Isso acontece porque a boneca Annabelle está na casa. A história mostra o começo da maldição da boneca e como ela foi parar nas mãos de Mia, personagem do filme ‘Annabelle’.

‘Annabelle’ (2014)

A história se passa em 1967, quando um jovem casal inicia a vida de recém-casados esperando a primeira filha. Mia coleciona bonecas raras e, certo dia, seu marido a presenteia com Annabelle, comprada em uma loja de bonecas vintage. Depois, eles são testemunhas do assassinato dos vizinhos, um casal de meia idade pais de Annabelle Higgins, que mata os próprios pais.

‘Invocação do Mal’ (2013)

A história se passa em 1973, quando o jovem casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren são chamados para investigar os estranhos acontecimentos na casa da família Perron. Carolyn e Roger compram uma casa de fazenda e se mudam com as cinco filhas. Mas o que parecia ser o início de uma vida perfeita, na verdade é o começo de uma série de relatos sombrios.

Esse foi o filme que iniciou o universo Invocação do Mal. Foi o primeiro a ser lançado e mostrou Ed e Lorraine no início da carreira como demonologistas.

‘A Maldição da Chorona’ (2019)

A história se passa em 1973 e também está ligada ao universo Invocação do Mal. Trata-se da apresentação da lenda mexicana “La Llorona”. O longa é sobre Anna Garcia, uma assistente social que é atormentada por um espírito chamado Chorona.

A lenda diz que após matar seus filhos afogados em um surto de ciúmes, a Chorona foi condenada a vagar pela Terra, buscando crianças para substituir seus filhos. E o filme está entrelaçado à macabra franquia, pois o mesmo padre de Annabelle aparece para contar um pouco para Anna sobre a sua história com a boneca amaldiçoada.

‘Annabelle 3: De volta para casa’ (2019)

A história se passa em 1974, e relata os acontecimentos macabros relacionados à chegada da boneca Annabelle à casa de Ed e Lorraine Warren. Após a história de ‘Annabelle’, a personagem Mia se desfez da boneca e um padre a levou para o museu de objetos macabros dos Warren. Mas, a filha do casal começa a ser atormentada pela boneca.

‘Invocação do Mal 2’ (2016)

A história se passa em 1977, quando Ed e Lorraine Warren são chamados para investigar um caso na Inglaterra. O caso ficou famoso como “O Potergeist de Enfield”, quando uma família é atormentada por mais de uma entidade após uma brincadeira com o tabuleiro Ouija.

É nesse filme que Valak aparece novamente e aqui o ciclo é conectado com o personagem de ‘A Freira’.https://www.youtube.com/watch?v=5gN2uH3EJFU