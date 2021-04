Será anunciado oficialmente neste domingo quem serão os participantes do novo reality que vai entrar no lugar do BBB 21 na programação da Rede Globo, o No Limite

Tudo que se sabe até agora é que todos os participantes são ex-BBBs, mas a programação da Globo tem soltado uma séria de ‘spoilers’ para manter o público curioso.

Um dos spoilers diz que uma das participantes é nordestina.

O outro afirma que o sexto eliminado em uma das edições do BBB estará no elenco do reality.

“A luta faz parte da vida de um dos participantes”, diz outro.

Um dos participantes trabalha com música. Alguma ideia?

Um dos participantes esteve no BBB há 17 anos. Essa é fácil!

As duas únicas certezas por enquanto são que o No Limite começa em maio e será dirigido pelo apresentador André Marques.

O nome de todos os participantes será revelado a partir dos intervalos do Domingão do Faustão.

Lembram do No Limite

O reality No Limite ficou no ar na Globo até 2009 e era apresentado por Zeca Camargo

Eram 20 pessoas confinadas em um local deserto apenas com utensílios básicos de sobrevivência e passando por uma série de perrengues por três meses para ganhar um gordo prêmio em dinheiro. Imaginem o cara ter que pescar ou caçar para comer coisa ainda pior, ter que comer umas coisas tipo olho de cabra, testículo de boi cru. Era mais ou menos nessa linha.