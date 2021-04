Na próxima terça-feira (27) será transmitido o episódio 03×09 de New Amsterdam e se você já conferiu a sinopse e o vídeo promocional, sabe que a trama promete ser bastante intensa, não é mesmo? Caso não tenha visto, confira abaixo.

Atenção! Antes de ver qualquer detalhe, alertamos que este pode conter spoilers de outras exibições. Portanto, só siga lendo caso queira ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Confiram a sinopse do 9° episódio da 3° Temporada de New Amsterdam.

🤩😎#NewAmsterdam pic.twitter.com/nQPXgk03hB — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) April 19, 2021

Promo do 9° episódio da 3° Temporada de New Amsterdam.#NewAmsterdam pic.twitter.com/vGVlpznIZW — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) April 21, 2021

Sobre a história que envolve Frome (Tyler Labine), a insegurança do psiquiatra possivelmente deve se basear na trama da segunda temporada, no qual ele foi investigado, após ser acusado de manter relações bastante próximas com um paciente que posteriormente descobriu-se que tinha um segredo escondido.

Leia mais sobre New Amsterdam:

Fotos promocionais do episódio 03×09 são divulgadas

Além da sinopse e do vídeo da próxima exibição, foram divulgadas recentemente no Twitter as fotos promocionais do episódio 03×09. Está curioso? Então confira abaixo as imagens. (Caso não consiga visualizá-las, acesse o link).

Confira as fotos promocionais do episódio 3×09 Disconnected.

Segue o fio.#NewAmsterdam pic.twitter.com/NJIKnZilu3 — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) April 23, 2021

3ª temporada de New Amsterdam no Brasil

É importante esclarecer que os episódios que estão sendo transmitidos atualmente, estão disponíveis somente para os que têm acesso ao canal da NBC, ou seja, prioritariamente os telespectadores que moram nos Estados Unidos.

Mas fique tranquilo, enquanto a season 3 não é lançada no Brasil, acompanhe nossa página, pois traremos novidades diárias sobre a série.

Que tal conferir mais uma notícia de New Amsterdam?