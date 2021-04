O último episódio da primeira temporada foi divulgado hoje e fãs podem estar certos: vem uma segunda temporada por aí.

A primeira temporada da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’ foi divulgada nesta sexta-feira, 23, e pode prever uma segunda temporada. Isso porque o personagem vivido pelo ator Anthony Mackie, Sam Wilson, o Falcão, foi apresentado com um traje de voo Wakanda novo e reivindicando o título de Capitão América.

O lançamento da série aconteceu dia 19 de março e a trama começa após os eventos do longa ‘Vingadores: Ultimato’. Falcão (Anthony Mackie) e Soldado Invernal (Sebastian Stan) se unem contra uma nova ameaça global que vai testar suas habilidades e paciência. A primeira temporada tem 6 episódios que estão disponíveis no Disney Plus.

O modelo de mini série, com 6 capítulos, funciona bem com início, meio e fim. A intenção é que a história termine de fato no último episódio. Isso porque, segundo a Variety, a ideia é que haja continuidade de novas séries dos personagens separadamente. E parece que esses rumores foram confirmados.

ATENÇÃO: A partir desse ponto, a nota contém spoilers.

Como termina ‘Falcão e o Soldado Invernal’

No episódio 6 da primeira temporada seguiu-se a batalha climática contra Karli (Erin Kellyman) e os Flag-Smashers que revelou Sam Wilson (Anthony Mackie) vestindo um traje inspirado no traje do Capitão América de Chris Evans.

Notícias anteriores anteciparam, de certa forma, esse final da primeira temporada. Agora, a diretora da série Kari Skogland pôde finalmente dizer à EW: “É uma história sobre o primeiro Capitão América Negro. Quão bom é isso?”.

Enquanto uma segunda temporada para ‘Falcão e o Soldado Invernal’, ou seria ‘Capitão América e Soldado Invernal’, ainda não foram anunciados, o novo título e as grandes revelações desta semana parecem preparar outra rodada para Mackie e Sebastian Stan .

Os representantes da Disney e da Marvel ainda não confirmaram oficialmente a informação, mas o certo é que o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, afirmou, em ocasiões anteriores, que alguns, nem todos os programas Disney Plus estavam sendo pensados para várias temporadas.

Malcolm Spellman, o escritor principal de ‘Falcão e o Soldado Invernal’, então disse à EW que a série seria a criação de vários projetos MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Ele disse que pelo menos três novas séries já estavam sendo pensadas, mas que não poderia comentar nada no momento.

Uma cena pós-créditos que diz muito

O episódio da série apresenta ainda uma cena pós-créditos. Nela, Sam cumpre sua promessa feita à Sharon Carter (Emily VanCamp) e faz com que o governo dos Estados Unidos conceda a ela um perdão total. Em troca, ela ofereceu uma posição em sua “antiga divisão”. Isso seria S.H.I.E.L.D., provavelmente. O que Sam não sabe é que ela é da Power Broker Corporation, uma corporação fundada pelo vilão Jackson, que contrata o cientista louco Dr. Karl Malus para experiências com vários indivíduos sobre-humanos, para aumentar tecnologicamente a força de soldados.

Na cena pós-crédito, Sharon faz uma ligação e diz a alguém que, enquanto o soro do supersoldado é capturado. Assim, eles terão “acesso total aos segredos do governo”, “armas de protótipo” e similares para vender no mercado da guerra.

“O público saberá exatamente quais portas foram abertas para um universo expandido”, Spellman disse à EW sobre a cena pós-crédito. Essa afirmação está sendo considerada a pista de uma possível 2ª temporada com este novo título de ‘Capitão América e Soldado Invernal’.