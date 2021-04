Patty Jenkins, a diretora de ‘Mulher Maravilha’ e ‘Mulher Maravilha: 1984’ adiantou que o passado de Mulher-Leopardo ficou em aberto e que tudo pode acontecer no próximo filme.

Em ‘Mulher Maravilha 1984’, Diana Prince (Gal Gadot) enfrenta Max e a Mulher-Leopardo e, embora pensemos que a trama termine nos últimos minutos, muito da sequência relembra o primeiro filme e que uma sequência pode ser esperada. Em entrevista ao Den of Geek, Patty Jenkins, diretora dos dois filmes, confirmou que ela propositalmente deixou o destino de Barbara Minerva ambíguo no final de Mulher Maravilha de 1984.

O objetivo seria deixar a porta aberta para uma sequência, tendo a Mulher-Leopardo como antagonista de Diana. “Tenho meus motivos para ter deixado isso ambíguo. Eu amo que encerramos a trama com o ponto de vista de Max Lord, e que você vê o auge dessa história. A verdade é que pode ou não haver mais por vir”, disse Patty.

Ao longo das duas horas e meia de duração, ‘Mulher Maravilha 1984’ conta a história de Diana Prince lutando contra uma conspiração mundial liderada por Maxwell Lord, vilão interpretado por Pedro Pascal.



De acordo com a sinopse original: “Como arqueóloga, a Diana que trabalha no museu Smithsonian, é uma Mulher-Maravilha que tem super poderes extraordinários, podendo ser a heroína mais forte do mundo. Em 1984, a Mulher-Maravilha está em um desesperador perigo mortal em face de uma enorme conspiração do empresário Max, que canta alto para satisfazer os desejos das pessoas, e uma inimiga misteriosa, a Mulher-Leopardo (Kristen Wiig). A Mulher Maravilha pode impedir o colapso do mundo sozinha?”.

Um detalhe que não passou despercebido foi que, ao contrário de Maxwell Lord e do resto do mundo, Bárbara não renuncia a seu desejo, o que sugere que ela mantém os poderes que ganhou com seu primeiro desejo de ser como Diana. O filme termina com Bárbara viva e não mais em sua forma de Mulher-Leopardo, que ela conseguiu graças ao fato de Max ter lhe dado mais poderes a partir de seus acordos com os desejos de outras pessoas, assistindo ao nascer do sol. O arco da história de Bárbara não está de forma alguma resolvido, o que pode significar um retorno em ‘Mulher Maravilha 3’, embora Jenkins não confirme se esse é ou não o caso.

Os únicos detalhes confirmados para a ‘Mulher Maravilha 3’ até agora é que Jenkins e a estrela Gal Gadot retornarão. Em outra oportunidade, a diretora já havia dito que não pretendia fazer outro filme que se passa anos atrás. “Não estou planejando uma trama no passado de novo, porque, se for assim, para onde você vai?”, disse Jenkins na entrevista. “Você tem que seguir em frente. É definitivamente uma história contemporânea. Isso é tudo o que posso dizer. Onde nós colocamos e como isso é descoberto, eu não decidi totalmente”, finalizou a diretora.

Vale lembrar que a cena pós-crédito que revelou que a antiga guerreira amazônica Asteria (Lynda Carter) havia sobrevivido à batalha contra os exércitos de homens e estava vivendo discretamente no mundo como Diana. Embora a aparência de Asteria possa parecer mais uma participação especial do que uma configuração real para a sequência, a sequência pós-créditos sugere que poderíamos ver um encontro entre Diana e a lendária guerreira Amazonas.