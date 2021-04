Um importante ‘mistério’ envolvendo os personagens Shaun e Lea, em The Good Doctor, será revelado na segunda parte da quarta temporada. (ALERTA: Texto com spoilers).

No episódio 4×11 (último da primeira parte), depois de alguns avanços, os fanáticos descobriram que Lea está grávida do Dr. Murphy.

E como será que ele lidará com o fato de que agora será pai? A pergunta intrigou admiradores da produção de sucesso.

The Good Doctor – Sexo do bebê

No entanto, o novo episódio (4×14), já na segunda parte, finalmente revela o que todos os fãs do casal querem saber, como revelado pelo site TecMundo.

Como informado, a futura mamãe recebe o resultado do teste de DNA fetal e o casal descobre que terá uma menina, revelando o sexo do bebê.

E qual será o nome da herdeira? Fica a pergunta que deve reacender vários comentários.

Quarta temporada da série

A primeira parte da quarta temporada estreou recentemente no Amazon Prime. A segunda parte, com a revelação, deve ser liberada em breve.

Ainda de acordo com as informações, no Brasil, a série ‘O Bom Doutor’ (em português) é exibida pelo Globoplay.

