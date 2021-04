A trama de New Amsterdam já se encaminha para sua 9ª exibição e ao que se pode perceber, ela ficará ainda mais intensa e trará discussões que já foram pautas em outras oportunidades.

Importante! Este texto pode conter detalhes de exibições de temporadas anteriores. Assim sendo, só siga a leitura caso queira ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Além de trazer um mistério sobre uma paciente que será atendida por Floyd (Jocko Sims) a série reviverá um grande conflito pessoal de um importante personagem: o psiquiatra Iggy (Tyler Labine).

Segundo detalhes da sinopse do episódio 03×09 divulgado no Twitter, Frome está orgulhoso da evolução de um paciente, mas tem receio se a relação dos dois não está muito próxima.

Confiram a sinopse do 9° episódio da 3° Temporada de New Amsterdam.

🤩😎#NewAmsterdam pic.twitter.com/nQPXgk03hB — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) April 19, 2021

E qual o motivo da atitude do médico?

Se você já assistiu as duas temporadas de New Amsterdam, possivelmente deve lembrar do episódio no qual Iggy passou por um processo de investigação, após ser acusado de estabelecer relações bastante próximas com seus pacientes. A situação fica ainda mais complicada, pois a trama gira em torno de um paciente no qual se descobrem detalhes difíceis de sua história.

Mesmo cientes de que o Frome não tinha nenhuma culpa, esta situação gerou uma espécie de trauma no médico e ao que se pode ver, será retomado no novo episódio que irá ao ar na próxima terça-feira (27), nos Estados Unidos.

Vale lembrar que não há previsão de lançamento da 3ª temporada da série no Brasil. Pensando nisso, acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

