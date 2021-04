Em entrevista, o astro de ‘Os Embalos de Sábado à Noite’ revela detalhes inéditos daquele dia, em 1985, na Casa Branca.

Esta semana, em entrevista à Esquire México, o ator John Travolta, 67 anos, relembrou sua icônica dança com a Princesa Diana, em 1985, no salão da Casa Branca. “Não achei que eles me convidariam para dançar com ela”, disse ele. “Eu tive o grande privilégio e a honra de fazê-lo e pensei: ‘Deve haver uma razão para fazer isso e é melhor eu dar o meu melhor’”.

O momento icônico foi um marco nas aparições públicas da Princesa Diana e John disse durante a entrevista que foi algo totalmente inesperado. “Isso significava conduzir bem a dança e garantir que nos divertíamos. Essa foi a parte fácil, mas apenas o fato de saudar Diana adequadamente, estar confiante e convidá-la para dançar foi uma tarefa complicada”, confessou o ator.

O galã de ‘Grease’ (1978) e de ‘Os Embalos de Sábado à Noite’ (1977), tinha 31 anos na época e Diana 24. Os dois estavam na Casa Branca em um jantar oferecido pelo então presidente norte-americano Ronald Reagan.

John Travolta revelou: “Pense no cenário. Estávamos na Casa Branca. É meia-noite. O palco é como um sonho. Eu me aproximo dela, toco seu cotovelo, a convido para dançar. Ela se vira e me dá aquele sorriso cativante, um pouco triste, e aceita meu convite. E lá estávamos nós, dançando juntas como se fosse um conto de fadas”. Ele acrescentou: “Quem poderia imaginar que algo assim aconteceria com eles algum dia? Fui inteligente o suficiente para carimbar na minha memória como um momento mágico muito especial”.

Travolta revelou anteriormente que foi a então primeira-dama Nancy Reagan quem o informou que Diana queria ir para a pista de dança com ele: “Ela disse: ‘É o desejo dela’. À meia-noite, tive que dar um tapinha em seu ombro e dizer: ‘Você se importaria de dançar?’ Ela se virou e abaixou a cabeça daquele jeito Lady Diana, e nós ficamos dançando por 15 minutos”.