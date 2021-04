A espera dos fãs de terror terminou. Finalmente, podemos conferir o trailer do terceiro filme da franquia Invocação do Mal. Mas, você conhece a história real que inspirou o filme? Nós te contamos!

Nesta quinta-feira, 22, foi divulgado o trailer do filme ‘Invocação do Mal: A Obra do Diabo’. O filme é o terceiro da franquia Invocação do Mal, lançada inicialmente em em 2013 com o filme ‘Invocação do Mal’. Os longas, produzidos pela New Line Cinema e distribuído pela Warner Bros. Pictures foram baseados em casos reais dos investigadores paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren. A data de estreia está agendada para 4 de junho, nos cinemas e na HBO Max.

Mais uma vez teremos uma trama baseada em fatos reais. O caso da possessão demoníaca de Arne Cheyenne Johnson, conhecido como o “julgamento do demônio assassino”, que aconteceu em 1981. Trata-se do primeiro caso judicial conhecido nos Estados Unidos, no qual a defesa procurou provar inocência com base na alegação do réu de posse demoníaca. Confira o trailer:

Patrick Wilson e Vera Farmiga estão de volta na pele de Ed e Lorraine Warren e o longa é dirigido por Michael Chaves. Em entrevista ao IGN, Michael Chaves disse: “Em muitos aspectos, este é o maior filme de conjuração. Eu mostrei a versão final para Vera e seu marido e eles concordaram, e eles disseram, ‘Este é o filme de conjuração mais sombrio.’ Ele escava um caso realmente obscuro. Este é definitivamente um caso em que há consequências reais, há vítimas reais’”.

James Wan, criador da franquia, disse: “Eu realmente queria que Invocação do Mal 3 se afastasse de toda a configuração de casa mal-assombrada dos dois primeiros filmes de possessão. Deveria ser mais e em um nível totalmente diferente, algo que nunca exploramos antes no mundo de Invocação do Mal”.

A história real por trás do filme

Tudo começou quando os pais de David Glatzel, de 11 anos, começaram a crer que a criança estava possuída por um demônio. Em 1980, diversos acontecimentos estranhos começaram a ser relatados por David. Ele dizia que havia na casa onde moravam um velho estranho que o insultava. Posteriormente, o garoto começou a agir com violência — chutava, cuspia, mordia e dizia palavras terríveis. Depois de relatar diversos acontecimentos sobrenaturais envolvendo David, os pais, exaustos e apavorados, decidiram contar com a ajuda de Ed e Lorraine Warren para ajudar o garoto. Nesta época, os dois demonologistas tinham acabado de concluir uma investigação de episódios paranormais bastante noticiada pela mídia norte-americana e pelo mundo: o caso de Amityville.

A família Glatzel pediu que fosse feita intervenção por parte da Igreja Católica no caso. Essa intervenção incluía um exorcismo. Pelo menos três exorcismos foram feitos com a presença de Ed e Lorraine. Durante as sessões de exorcismo, alguns membros da família participavam, incluindo Arne Cheyenne Johnson, namorado da irmã de David. Segundo relatos, ele era um dos mais obstinados a retirar a presença demoníaca da criança, chegando a participar ativamente ordenando que o demônio fosse embora.



Após o ritual e de acordo com os presentes, o demônio teria fugido do corpo do garoto se fixando ao espírito de Arne Cheyenne Johnson. Meses depois, Johnson matou seu empregador durante uma conversa acalorada.

O julgamento de Arne Cheyenne Johnson é o primeiro processo judicial dos Estados Unidos na qual a defesa baseou seus argumentos na alegação de que o réu cometeu crimes sob efeito de possessão demoníaca. Em 24 de novembro de 1981, Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo pelo assassinato de seu empregador Alan Bono. A sentença foi emitida em Connecticut.