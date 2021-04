Embora ainda não tenha sido lançada no Brasil, os fãs de New Amsterdam não perdem nenhuma oportunidade de conferir os detalhes da 3ª temporada e se você acredita que o episódio 03×08 foi bastante intenso, se prepare, pois a próxima exibição promete ainda mais momentos de roer as unhas.

Atenção! Este texto pode conter spoilers de exibições que só foram transmitidas nos EUA. Assim sendo, só siga lendo caso queira ficar por dentro dos detalhes de maneira antecipada.

O que deve acontecer no próximo episódio?

Para o episódio 03×09, que vai ao ar nos Estados Unidos na próxima terça-feira (27), de acordo com a promo divulgada, o hospital receberá um homem desesperado com a filha que teria levado um tiro em um ataque de gangue. A versão do pai é levada em consideração, até que durante uma cirurgia, Floyd (Jocko Sims) começa a desconfiar de alguns detalhes. Assista abaixo.

PS: Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link.

Promo do 9° episódio da 3° Temporada de New Amsterdam.#NewAmsterdam pic.twitter.com/vGVlpznIZW — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) April 21, 2021

Como em outras oportunidades, New Amsterdam trará um debate bastante intenso e que deve repercutir entre os fanáticos.

Para os fãs brasileiros que quiserem conferir o que de fato acontecerá, será necessário aguardar o lançamento da nova season da produção da NBC no Brasil. Como não há previsão de quando isso ocorrerá, não se preocupe, acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

