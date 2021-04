A gigante do streaming mundial anunciou que vai investir US$ 17 bilhões de dólares em produções em 2021.

A Netflix anunciou que vai gastar US$ 17 bilhões de dólares em conteúdo este ano. De acordo com o relatório trimestral, divulgado na última terça, 20, a gigante mundial de streaming confirmou que o ano de 2020 foi bastante impactado pelas restrições da pandemia mas que, para 2021, a previsão é que as produções sejam retomadas em todos os países, com exceção do Brasil e da Índia. A informação foi revelada pela revista Variety.

“Como observamos anteriormente, os atrasos de produção da Covid-19 em 2020 levarão a uma lista de 2021 que é mais pesada na segunda metade com um grande número de franquias retornando”, disse a empresa em sua carta aos acionistas. “E embora a distribuição de vacinas seja muito irregular em todo o mundo, estamos de volta e produzindo com segurança em todos os principais mercados, com exceção do Brasil e da Índia. Presumindo que isso continue, vamos gastar mais de US $ 17 bilhões em dinheiro em conteúdo este ano e continuaremos a entregar uma incrível variedade de títulos para nossos membros com mais originais este ano do que no passado”.

O orçamento deste ano representa um aumento considerável com relação aos gastos do ano passado, que foram de cerca de US$ 11 bilhões, e de 2019, que totalizaram US$ 13,9 bilhões.

Embora a Netflix tenha superado os ganhos e as projeções de receitas em suas ações, não bateu a meta de novos assinantes para o primeiro trimestre de 2021. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, cerca de 4 milhões de pessoas se tornaram assinantes, mas a meta era de 6 milhões. Abaixo, listamos algumas das séries mais esperadas para 2021.

Stranger Things – Temporada 4

No final da terceira temporada, o grupo de amigos foi separado. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

Sex Education – Temporada 3

Asa Butterfield, que interpreta Otis, em entrevista ao jornal britânico The Guardian adiantou o que os fãs devem esperar da próxima temporada: “Há um pequeno salto temporal desde a segunda temporada. Otis volta às aulas, mas mantém a cabeça em outros assuntos. Ele amadureceu um pouco e ficou mais atrevido. Está sendo divertido interpretar seu carisma recém descoberto. Mas, fiquem tranquilos! Ela seguirá sendo o mesmo Otis estranho de sempre”.

Você – Temporada 3

A segunda temporada terminou quando Joe descobriu que Love estava grávida dele. Eles ensaiam um “novo recomeço”, mas Joe continua aficcionado em sua sociopatia stalker. Pelo que já foi comentado na imprensa especializada, o roteiro da terceira temporada será menos previsível do que o das temporadas anteriores. Porém, um outro romance não está fora de questão.

Locke&Key – Temporada 2

No último episódio da primeira temporada, a batalha pela chave Omega leva a decisões irreversíveis e abre uma porta perigosa que promete um futuro hostil. Dodge está viva e pronto para renovar sua busca pelas chaves! Embora tudo a chave ômega pareça estar em um lugar seguro, tudo pode mudar.

Bom dia, Verônica – Temporada 2

No último capítulo da primeira temporada, vimos uma Verônica com outra identidade, precisando se esconder de problemas causados por suas investigações policiais. Raphael Montes, co-criador da série, vai adiantou que Verônica vai ter que lidar com vilões ainda piores que Brandão. Mais aventuras para nossa heroína em PT-BR!

La Casa de Papel – Temporada 5

Uma das únicas séries com data de estreia confirmada pela Netflix é ‘La Casa de Papel’: 30 de abril de 2021. Nesta temporada continuaremos a ver os personagens Tóquio, Palermo, Denver, Lisboa, Rio, entre outros, que enfrentam uma missão complicada que foi deixada no meio da quarta temporada e que terá de ser resolvida na quinta. Para o final da série de língua não inglesa mais assistida do Netflix, serão incorporados outros personagens.

Bridgerton – Temporada 2

A trama vai se centrar em outro Bridgerton, Anthony Bridgerton, vivido pelo ator Jonathan Bailey. Simone vai interpretar Kate Sharma, uma jovem indiana, com espírito livre e obstinado, recém-chegada em Londres. Ela balança o coração de Anthony Bridgerton, irmão da protagonista da primeira temporada Daphne Bridgerton.

O roteiro vai se inspirar no livro ‘O Visconde que me Amava’, segundo livro de ‘Os Bridgertons’, série escrita por Julia Quinn, que serviu de base para a produção.

Emily em Paris – Temporada 2

Baseado em como a primeira temporada foi encerrada, parece que todos os membros do elenco irão retornar como seus respectivos personagens. Lily Collins obviamente estará de volta junto de sua boina como Emily Cooper. Pouco foi revelado até agora, mas esperam-se novos personagens e uma Emily bem mais “ambientada” à vida em Paris do que na primeira temporada.

Lupin – Temporada 2

Parece um pouco óbvio que o sequestro de Raoul vai fazer Assane Diop repensar suas prioridades, mas até que ponto será mais importante vingar a morte do pai ou recuperar o filho? Omar Sy voltará a dar vida ao grande protagonista, contando também com a companhia de Vincent Londez, que será Capitão Romain Laugier, Ludivine Sagnier como Claire, Clotilde Hesme como Juliette Pellegrini, Nicole Garcia como Anne Pellegrini, entre outros personagens.